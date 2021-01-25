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https://ria.ru/20210125/tailand-1594506370.html
Турпоток в Таиланд упал до рекордно низкого уровня
Турпоток в Таиланд упал до рекордно низкого уровня
Приток иностранных туристов в Таиланд упал до самого низкого уровня последних 12 лет, сообщает Bloomberg. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:14
2021-01-25T18:14
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Приток иностранных туристов в Таиланд упал до самого низкого уровня последних 12 лет, сообщает Bloomberg.По данным министерства туризма и спорта, число прибывших заграничных гостей сократилось до 6,7 миллиона в 2020 году с 39,9 миллиона годом ранее. Это самый низкий показатель, по крайней мере, с 2008 года. Новая волна COVID-19 и обязательный двухнедельный карантин останавливают желающих отдохнуть в этой стране. Несмотря на то, что Таиланд вновь открыл границы для путешественников в октябре, в последнем квартале 2020 года там побывали лишь 10 822 туриста. Как сообщает Knight Frank Thailand, возвращение к допандемийному уровню, вероятно, произойдет только в 2024 году.Правительство продлило программу субсидий, чтобы помочь местной туристической индустрии удержаться на плаву. Но уже по меньшей мере 931 зарегистрированная компания в этом секторе закрыла в прошлом году.По прогнозам Банка Таиланда, число прибывающих туристов снизится до 5,5 миллиона в 2021-м, а затем восстановится до 23 миллионов в 2022-м.
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коронавирус covid-19, туризм, туристы, новости - туризм, таиланд

Турпоток в Таиланд упал до рекордно низкого уровня

18:14 25.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкВ международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке
В международном аэропорту Суварнабхуми в Бангкоке - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Приток иностранных туристов в Таиланд упал до самого низкого уровня последних 12 лет, сообщает Bloomberg.
По данным министерства туризма и спорта, число прибывших заграничных гостей сократилось до 6,7 миллиона в 2020 году с 39,9 миллиона годом ранее. Это самый низкий показатель, по крайней мере, с 2008 года.
Новая волна COVID-19 и обязательный двухнедельный карантин останавливают желающих отдохнуть в этой стране. Несмотря на то, что Таиланд вновь открыл границы для путешественников в октябре, в последнем квартале 2020 года там побывали лишь 10 822 туриста. Как сообщает Knight Frank Thailand, возвращение к допандемийному уровню, вероятно, произойдет только в 2024 году.
Правительство продлило программу субсидий, чтобы помочь местной туристической индустрии удержаться на плаву. Но уже по меньшей мере 931 зарегистрированная компания в этом секторе закрыла в прошлом году.
По прогнозам Банка Таиланда, число прибывающих туристов снизится до 5,5 миллиона в 2021-м, а затем восстановится до 23 миллионов в 2022-м.
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