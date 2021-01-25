https://ria.ru/20210125/suitsid-1594422164.html

В челябинской больнице пенсионер покончил с собой

В челябинской больнице пенсионер покончил с собой

Следственные органы проводят проверку по факту смерти в городской клинической больнице № 6 в Челябинске пожилого мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T09:40

2021-01-25T09:40

2021-01-25T13:30

следственный комитет россии (ск рф)

челябинск

происшествия

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ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту смерти в городской клинической больнице № 6 в Челябинске пожилого мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, тело пенсионера 1930 года рождения, покончившего собой, было обнаружено в этой больнице 22 января.Он уточнил, что все обстоятельства случившегося устанавливаются.

https://radiosputnik.ria.ru/20201105/proisshestviya-1583189550.html

челябинск

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия