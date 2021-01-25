https://ria.ru/20210125/suitsid-1594422164.html
В челябинской больнице пенсионер покончил с собой
В челябинской больнице пенсионер покончил с собой
Следственные органы проводят проверку по факту смерти в городской клинической больнице № 6 в Челябинске пожилого мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T09:40
2021-01-25T09:40
2021-01-25T13:30
следственный комитет россии (ск рф)
челябинск
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1468f6e7c7615a495613e5da6831d30f.jpg
ЧЕЛЯБИНСК, 25 янв — РИА Новости. Следственные органы проводят проверку по факту смерти в городской клинической больнице № 6 в Челябинске пожилого мужчины, сообщил РИА Новости в понедельник старший помощник руководителя следственного управления СК России по региону по связям со СМИ Владимир Шишков.Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах региона, тело пенсионера 1930 года рождения, покончившего собой, было обнаружено в этой больнице 22 января.Он уточнил, что все обстоятельства случившегося устанавливаются.
https://radiosputnik.ria.ru/20201105/proisshestviya-1583189550.html
челябинск
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/09/1574120211_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_1c643a4687f4a27c948b6e8f4486245b.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
следственный комитет россии (ск рф), челябинск, происшествия