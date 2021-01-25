В Волгограде еще 21 участнику несогласованной акции назначили штрафы
ВОЛГОГРАД, 25 янв - РИА Новости. Суд в Волгограде назначил еще 21 участнику субботней несогласованной акции штраф в размере 10 тысяч рублей, сообщили журналистам в объединенной пресс-службы судов области.
В субботу в Волгограде участники несогласованной акции сначала собрались в сквере имени Симбирцева, затем направились в сторону областной администрации. Сотрудники полиции напоминали им о незаконности мероприятия, были задержания. Ранее суд назначил 19 участникам акции штрафы в размере 10 тысяч рублей.
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По информации пресс-службы судов, на рассмотрение поступило ещё 24 материала после несогласованного мероприятия. "По результатам их рассмотрения постановлением суда в отношении правонарушителей назначено административное наказание в виде штрафа в размере 10 тысяч рублей. (21 материал)", - сообщили в суде, добавив, что еще по двум административным делам производство прекращено, один материал возвращен в орган, который его составил.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "хорошо понятны".
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