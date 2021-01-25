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В Омской области осудили мать, которая не помогла умирающему сыну
В Омской области осудили мать, которая не помогла умирающему сыну
Суд в Омской области приговорил 24-летнюю многодетную мать к обязательным работам после того, как она уложила спать трёхлетнего сына, избитого пьяным сожителем, РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:40
2021-01-25T13:40
2021-01-25T13:40
омская область
происшествия
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ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Суд в Омской области приговорил 24-летнюю многодетную мать к обязательным работам после того, как она уложила спать трёхлетнего сына, избитого пьяным сожителем, сообщили в прокуратуре региона.В ноябре прошлого года суд приговорил 34-летнего жителя Омской области к 12,5 годам колонии строгого режима за смерть трёхлетнего пасынка, которого он, будучи пьяным, избил. Инцидент произошёл в июле 2020 года в Оконешниковском районе. Отчим в нетрезвом состоянии ударил 3-летнего мальчика кулаком в живот, затем ногой и ударил по лицу. Ребёнок умер от разрыва внутренних органов. В тот же день мужчина сломал челюсть своей сожительнице - матери погибшего. Мужчину осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).В понедельник стало известно, что мировой судья судебного участка № 19 в Оконешниковском судебном районе Омской области вынес приговор 24-летней матери погибшего мальчика.Суд назначил ей 550 часов обязательных работ, приговор не вступил в законную силу.По данным ведомства, женщина не оказала помощи трехлетнему сыну и не вызвала скорую помощь, а просто уложила ребенка спать, не обращая внимание на его жалобы. Ночью мальчик скончался. Также установлено, что многодетная мать не пресекала случаи оскорбительного и жестокого обращения сожителя с её сыном.Суд вынес также три частных постановления в адрес управления образования Оконешниковского района Омской области, комплексного центра социального обслуживания населения Оконешниковского района и ОМВД России по Оконешниковскому району.
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омская область, происшествия
ОМСК, 25 янв - РИА Новости.
Суд в Омской области
приговорил 24-летнюю многодетную мать к обязательным работам после того, как она уложила спать трёхлетнего сына, избитого пьяным сожителем, сообщили в прокуратуре региона.
В ноябре прошлого года суд приговорил 34-летнего жителя Омской области к 12,5 годам колонии строгого режима за смерть трёхлетнего пасынка, которого он, будучи пьяным, избил. Инцидент произошёл в июле 2020 года в Оконешниковском районе. Отчим в нетрезвом состоянии ударил 3-летнего мальчика кулаком в живот, затем ногой и ударил по лицу. Ребёнок умер от разрыва внутренних органов. В тот же день мужчина сломал челюсть своей сожительнице - матери погибшего. Мужчину осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
В понедельник стало известно, что мировой судья судебного участка № 19 в Оконешниковском судебном районе Омской области вынес приговор 24-летней матери погибшего мальчика.
"Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Женщина полностью признала свою вину ", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Омской области.
Суд назначил ей 550 часов обязательных работ, приговор не вступил в законную силу.
По данным ведомства, женщина не оказала помощи трехлетнему сыну и не вызвала скорую помощь, а просто уложила ребенка спать, не обращая внимание на его жалобы. Ночью мальчик скончался. Также установлено, что многодетная мать не пресекала случаи оскорбительного и жестокого обращения сожителя с её сыном.
Суд вынес также три частных постановления в адрес управления образования Оконешниковского района Омской области, комплексного центра социального обслуживания населения Оконешниковского района и ОМВД России по Оконешниковскому району.