Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/sud-1594466065.html
В Омской области осудили мать, которая не помогла умирающему сыну
В Омской области осудили мать, которая не помогла умирающему сыну
Суд в Омской области приговорил 24-летнюю многодетную мать к обязательным работам после того, как она уложила спать трёхлетнего сына, избитого пьяным сожителем, РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:40
2021-01-25T13:40
омская область
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_0:373:2977:2048_1920x0_80_0_0_1aa6466e129adf64479df2477053c120.jpg
ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Суд в Омской области приговорил 24-летнюю многодетную мать к обязательным работам после того, как она уложила спать трёхлетнего сына, избитого пьяным сожителем, сообщили в прокуратуре региона.В ноябре прошлого года суд приговорил 34-летнего жителя Омской области к 12,5 годам колонии строгого режима за смерть трёхлетнего пасынка, которого он, будучи пьяным, избил. Инцидент произошёл в июле 2020 года в Оконешниковском районе. Отчим в нетрезвом состоянии ударил 3-летнего мальчика кулаком в живот, затем ногой и ударил по лицу. Ребёнок умер от разрыва внутренних органов. В тот же день мужчина сломал челюсть своей сожительнице - матери погибшего. Мужчину осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).В понедельник стало известно, что мировой судья судебного участка № 19 в Оконешниковском судебном районе Омской области вынес приговор 24-летней матери погибшего мальчика.Суд назначил ей 550 часов обязательных работ, приговор не вступил в законную силу.По данным ведомства, женщина не оказала помощи трехлетнему сыну и не вызвала скорую помощь, а просто уложила ребенка спать, не обращая внимание на его жалобы. Ночью мальчик скончался. Также установлено, что многодетная мать не пресекала случаи оскорбительного и жестокого обращения сожителя с её сыном.Суд вынес также три частных постановления в адрес управления образования Оконешниковского района Омской области, комплексного центра социального обслуживания населения Оконешниковского района и ОМВД России по Оконешниковскому району.
https://radiosputnik.ria.ru/20210104/kriminal-1591967804.html
https://ria.ru/20201118/ubiystvo-1585230768.html
омская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/153104/48/1531044877_135:0:2866:2048_1920x0_80_0_0_0dbf5f8d6053c58704c40b7ad741a817.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
омская область, происшествия

В Омской области осудили мать, которая не помогла умирающему сыну

13:40 25.01.2021
 
© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтатуя Фемиды в суде
Статуя Фемиды в суде - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Владимир Астапкович
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ОМСК, 25 янв - РИА Новости. Суд в Омской области приговорил 24-летнюю многодетную мать к обязательным работам после того, как она уложила спать трёхлетнего сына, избитого пьяным сожителем, сообщили в прокуратуре региона.
В ноябре прошлого года суд приговорил 34-летнего жителя Омской области к 12,5 годам колонии строгого режима за смерть трёхлетнего пасынка, которого он, будучи пьяным, избил. Инцидент произошёл в июле 2020 года в Оконешниковском районе. Отчим в нетрезвом состоянии ударил 3-летнего мальчика кулаком в живот, затем ногой и ударил по лицу. Ребёнок умер от разрыва внутренних органов. В тот же день мужчина сломал челюсть своей сожительнице - матери погибшего. Мужчину осудили по ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего) и ч. 1 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью).
Села Ямало-Ненецкого автономного округа - РИА Новости, 1920, 04.01.2021
4 января, 14:43
Необъяснимая жестокость. Мужчина убил мать и пытался сжечь тело во дворе
В понедельник стало известно, что мировой судья судебного участка № 19 в Оконешниковском судебном районе Омской области вынес приговор 24-летней матери погибшего мальчика.
"Она признана виновной в совершении преступлений, предусмотренных ст. 125 УК РФ (оставление в опасности), ст. 156 УК РФ (ненадлежащее исполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего родителем, если это деяние соединено с жестоким обращением с несовершеннолетним). Женщина полностью признала свою вину ", - говорится в сообщении пресс-службы прокуратуры Омской области.
Суд назначил ей 550 часов обязательных работ, приговор не вступил в законную силу.
По данным ведомства, женщина не оказала помощи трехлетнему сыну и не вызвала скорую помощь, а просто уложила ребенка спать, не обращая внимание на его жалобы. Ночью мальчик скончался. Также установлено, что многодетная мать не пресекала случаи оскорбительного и жестокого обращения сожителя с её сыном.
Суд вынес также три частных постановления в адрес управления образования Оконешниковского района Омской области, комплексного центра социального обслуживания населения Оконешниковского района и ОМВД России по Оконешниковскому району.
Рассмотрение в Останкинском районном суде ходатайства следствия об аресте москвички Анастасии Джантураевой - РИА Новости, 1920, 18.11.2020
18 ноября 2020, 18:43
"Задушила и пошла пить джин". На севере Москвы мать убила двоих детей
 
Омская областьПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15"Победа" разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
Лента новостейМолния