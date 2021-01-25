Житель Югры ответит в суде за убийство односельчан
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв - РИА Новости. Житель поселка Федоровский (ХМАО), застреливший из охотничьего ружья двух односельчан в общежитии и затем уснувший в лесу в попытке скрыться, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел 9 мая 2020 года. Источник РИА Новости информировал, что во время застолья в общежитии на территории поселка Федоровский Сургутского района 45-летний рабочий застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
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Информацию о случившемся позже подтвердили в окружном СУСК. Следователи возбудили уголовное дело. Отмечалось, что между стрелком и его жертвами произошла ссора "на почве личной неприязни друг к другу": обидевшись, мужчина взялся за охотничье ружье, найденное в лесу. После происшествия он направился в лес, где уснул, там рано утром следующего дня его нашли полицейские. Мужчина дал признательные показания.
"Следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В следственном управлении подчеркнули, что если суд согласится с доводами следствия, обвиняемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.