https://ria.ru/20210125/sud-1594422547.html

Житель Югры ответит в суде за убийство односельчан

Житель Югры ответит в суде за убийство односельчан

Житель поселка Федоровский (ХМАО), застреливший из охотничьего ружья двух односельчан в общежитии и затем уснувший в лесу в попытке скрыться, предстанет перед... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T09:45

2021-01-25T09:45

2021-01-25T09:45

федор федоровский

следственный комитет россии (ск рф)

сургутский район

происшествия

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ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв - РИА Новости. Житель поселка Федоровский (ХМАО), застреливший из охотничьего ружья двух односельчан в общежитии и затем уснувший в лесу в попытке скрыться, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел 9 мая 2020 года. Источник РИА Новости информировал, что во время застолья в общежитии на территории поселка Федоровский Сургутского района 45-летний рабочий застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.Информацию о случившемся позже подтвердили в окружном СУСК. Следователи возбудили уголовное дело. Отмечалось, что между стрелком и его жертвами произошла ссора "на почве личной неприязни друг к другу": обидевшись, мужчина взялся за охотничье ружье, найденное в лесу. После происшествия он направился в лес, где уснул, там рано утром следующего дня его нашли полицейские. Мужчина дал признательные показания.В следственном управлении подчеркнули, что если суд согласится с доводами следствия, обвиняемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.

https://ria.ru/20210123/podozrevaemyy-1594271788.html

сургутский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

федор федоровский, следственный комитет россии (ск рф), сургутский район, происшествия