Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/sud-1594422547.html
Житель Югры ответит в суде за убийство односельчан
Житель Югры ответит в суде за убийство односельчан
Житель поселка Федоровский (ХМАО), застреливший из охотничьего ружья двух односельчан в общежитии и затем уснувший в лесу в попытке скрыться, предстанет перед... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T09:45
2021-01-25T09:45
федор федоровский
следственный комитет россии (ск рф)
сургутский район
происшествия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_0:359:2756:1909_1920x0_80_0_0_06bbb04287acb13783d228623c568ea3.jpg
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв - РИА Новости. Житель поселка Федоровский (ХМАО), застреливший из охотничьего ружья двух односельчан в общежитии и затем уснувший в лесу в попытке скрыться, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.Инцидент произошел 9 мая 2020 года. Источник РИА Новости информировал, что во время застолья в общежитии на территории поселка Федоровский Сургутского района 45-летний рабочий застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.Информацию о случившемся позже подтвердили в окружном СУСК. Следователи возбудили уголовное дело. Отмечалось, что между стрелком и его жертвами произошла ссора "на почве личной неприязни друг к другу": обидевшись, мужчина взялся за охотничье ружье, найденное в лесу. После происшествия он направился в лес, где уснул, там рано утром следующего дня его нашли полицейские. Мужчина дал признательные показания.В следственном управлении подчеркнули, что если суд согласится с доводами следствия, обвиняемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
https://ria.ru/20210123/podozrevaemyy-1594271788.html
сургутский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/rsport/82755/53/827555398_25:0:2756:2048_1920x0_80_0_0_3e95dfc6cefac7b523aafe0bac08a277.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
федор федоровский, следственный комитет россии (ск рф), сургутский район, происшествия

Житель Югры ответит в суде за убийство односельчан

09:45 25.01.2021
 
© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкСудейский молоток
Судейский молоток - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Руслан Кривобок
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 25 янв - РИА Новости. Житель поселка Федоровский (ХМАО), застреливший из охотничьего ружья двух односельчан в общежитии и затем уснувший в лесу в попытке скрыться, предстанет перед судом, сообщает региональное следственное управление СК РФ.
Инцидент произошел 9 мая 2020 года. Источник РИА Новости информировал, что во время застолья в общежитии на территории поселка Федоровский Сургутского района 45-летний рабочий застрелил из ружья двух мужчин, которые, как предполагается, распивали с ним спиртное.
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 23.01.2021
23 января, 13:13
В Новой Москве задержали подозреваемого в двойном убийстве
Информацию о случившемся позже подтвердили в окружном СУСК. Следователи возбудили уголовное дело. Отмечалось, что между стрелком и его жертвами произошла ссора "на почве личной неприязни друг к другу": обидевшись, мужчина взялся за охотничье ружье, найденное в лесу. После происшествия он направился в лес, где уснул, там рано утром следующего дня его нашли полицейские. Мужчина дал признательные показания.
"Следователями собрана достаточная доказательственная база, и уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу", - говорится в сообщении.
В следственном управлении подчеркнули, что если суд согласится с доводами следствия, обвиняемому грозит лишение свободы вплоть до пожизненного срока.
 
Федор ФедоровскийСледственный комитет России (СК РФ)Сургутский районПроисшествия
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15"Победа" разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
Лента новостейМолния