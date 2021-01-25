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Путин предложил ввести институт наставничества для студентов-медиков
Путин предложил ввести институт наставничества для студентов-медиков
Президент РФ Владимир Путин сообщил, что рекомендует Минздраву ввести институт наставничества для студентов-медиков, предусмотрев материальное поощрение для... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:30
2021-01-25T14:30
2021-01-25T14:43
министерство здравоохранения рф (минздрав россии)
россия
владимир путин
образование - общество
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что рекомендует Минздраву ввести институт наставничества для студентов-медиков, предусмотрев материальное поощрение для последних.
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министерство здравоохранения рф (минздрав россии), россия, владимир путин, образование - общество