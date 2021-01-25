Путин предложил ввести институт наставничества для студентов-медиков

"Буду рекомендовать министерству здравоохранения ввести институт наставничества в здравоохранении в целом, широко, с определенным материальным стимулированием тех, кто занимается этой работой очень важной", - сказал Путин в понедельник в ходе встречи с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.