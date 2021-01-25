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Путин поздравил студентов с праздником
Путин поздравил студентов с праздником
Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с их праздником, пожелал успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:14
2021-01-25T14:27
владимир путин
общество
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с их праздником, пожелал успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей."Сегодня по давней и хорошей, замечательной традиции в нашей стране отмечается Татьянин день. Я от всей души поздравляю вас, всех учащихся, студентов, аспирантов отечественных вузов, да и выпускников разных лет с праздником российского студенчества", - заявил Путин в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.Президент пожелал им "успехов в жизни, в учебе, в профессии". "Обязательно - сегодня это особенно актуально - крепкого здоровья и вам, вашим родным, близким, друзьям, любви - вы люди молодые все - любви и надежных, хороших друзей", - добавил он, обращаясь к студентам.
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владимир путин, общество

Путин поздравил студентов с праздником

14:14 25.01.2021 (обновлено: 14:27 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент России Владимир Путин
Президент России Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с их праздником, пожелал успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей.
"Сегодня по давней и хорошей, замечательной традиции в нашей стране отмечается Татьянин день. Я от всей души поздравляю вас, всех учащихся, студентов, аспирантов отечественных вузов, да и выпускников разных лет с праздником российского студенчества", - заявил Путин в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
Президент пожелал им "успехов в жизни, в учебе, в профессии". "Обязательно - сегодня это особенно актуально - крепкого здоровья и вам, вашим родным, близким, друзьям, любви - вы люди молодые все - любви и надежных, хороших друзей", - добавил он, обращаясь к студентам.
Участники флешмоба Зачетка, проходящего в рамках празднования российского студенчества, на Университетской площади перед главным зданием МГУ - РИА Новости, 1920, 25.01.2020
25 января 2020, 19:26
Студенты в Татьянин день развернули 40-метровую зачетку у здания МГУ
 
Владимир ПутинОбщество
 
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