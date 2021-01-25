https://ria.ru/20210125/studenty-1594472747.html

Путин поздравил студентов с праздником

Путин поздравил студентов с праздником

Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с их праздником, пожелал успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T14:14

2021-01-25T14:14

2021-01-25T14:27

владимир путин

общество

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил российских студентов с их праздником, пожелал успехов в жизни и в профессии, любви и хороших друзей."Сегодня по давней и хорошей, замечательной традиции в нашей стране отмечается Татьянин день. Я от всей души поздравляю вас, всех учащихся, студентов, аспирантов отечественных вузов, да и выпускников разных лет с праздником российского студенчества", - заявил Путин в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.Президент пожелал им "успехов в жизни, в учебе, в профессии". "Обязательно - сегодня это особенно актуально - крепкого здоровья и вам, вашим родным, близким, друзьям, любви - вы люди молодые все - любви и надежных, хороших друзей", - добавил он, обращаясь к студентам.

https://ria.ru/20200125/1563873040.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество