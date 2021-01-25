https://ria.ru/20210125/studenty-1594455253.html

Голикова поблагодарила студентов-медиков за вклад в борьбу с пандемией

Голикова поблагодарила студентов-медиков за вклад в борьбу с пандемией

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила студентов с Днем российского студенчества, отметив, что за ними будущее страны, а также поблагодарила... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:45

2021-01-25T12:45

2021-01-25T12:45

распространение коронавируса

коронавирус в россии

татьяна голикова

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила студентов с Днем российского студенчества, отметив, что за ними будущее страны, а также поблагодарила студентов-медиков за вклад в борьбу с пандемией, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.Вице-премьер отметила, что за студентами будущее страны, попросила их не жалеть сил и энергии на образование, быть любознательными, впитывать знания и умения, которыми делятся преподаватели, стремиться профессионально развиваться и совершенствоваться.Она также пожелала студентам успехов в учебе, вдохновения и настойчивости в достижении поставленных целей.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201216/vyplaty-1589508305.html

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус в россии, татьяна голикова, общество