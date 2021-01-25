Голикова поблагодарила студентов-медиков за вклад в борьбу с пандемией
© РИА Новости / Александр Астафьев / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя правительства РФ Татьяна Голикова во время брифинга
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова поздравила студентов с Днем российского студенчества, отметив, что за ними будущее страны, а также поблагодарила студентов-медиков за вклад в борьбу с пандемией, сообщили журналистам в секретариате вице-премьера.
"Дорогие студенты! С теплотой в сердце поздравляю вас с замечательным праздником – Днем российского студенчества! Татьянин день стал для нас доброй традицией, когда мы с гордостью чествуем наших студентов и преподавателей. Студенчество – это пора беззаботной юности, но также и важнейший период выбора своего жизненного пути, выбора профессии", - говорится в поздравлении.
Вице-премьер отметила, что за студентами будущее страны, попросила их не жалеть сил и энергии на образование, быть любознательными, впитывать знания и умения, которыми делятся преподаватели, стремиться профессионально развиваться и совершенствоваться.
"Отдельно хотелось бы отметить студентов, чьи знания сегодня особенно важны – студентов-медиков. Вы копите профессиональный опыт со студенческой скамьи. Помогая врачам в работе в период пандемии COVID-19, вы видите, какой непростой, но увлекательный и благородный путь вы выбрали. Сердечно благодарю вас за вклад, который вы вносите в нашу общую борьбу, и желаю вам преуспеть в профессии, сохранить любовь к медицине и веру в себя, - отметила вице-премьер.
Она также пожелала студентам успехов в учебе, вдохновения и настойчивости в достижении поставленных целей.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.