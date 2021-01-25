https://ria.ru/20210125/studenty-1594438387.html

В Москве почтут память преподавателей и студентов, погибших в пандемию

В Москве почтут память преподавателей и студентов, погибших в пандемию

Ректор Российского православного университета игумен Петр (Еремеев) в понедельник, в день памяти святой мученицы Татьяны и День российского студенчества,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:20

2021-01-25T11:20

2021-01-25T11:20

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москва

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Ректор Российского православного университета игумен Петр (Еремеев) в понедельник, в день памяти святой мученицы Татьяны и День российского студенчества, совершит в Москве божественную литургию, во время которой помянут всех преподавателей и студентов столичных вузов, погибших в пандемию."В день памяти святой Татианы в храме Московского студенческого центра "Новая площадь", церкви святого Иоанна Богослова под Вязом, будет совершена божественная литургия с поименным поминовением погибших в пандемию коронавируса студентов, преподавателей и сотрудников столичных высших учебных заведений", - сообщили в синодальном отделе по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.За богослужением будет петь малый состав участников Сводного Московского студенческого хора под управлением художественного руководителя и главного дирижера хора, преподавателя Московской консерватории имени П. И. Чайковского Михаила Котельникова.Подобные богослужения будут совершены и в других вузовских храмах Москвы. С инициативой такого общегородского поминовения в конце 2020 года выступила Комиссия по работе с вузами и научным сообществом при Епархиальном совете Москвы, направившая в столичные вузы предложение о составлении помянника с именами погибших студентов, преподавателей и сотрудников.Инициативу поддержали Российский союз молодежи и Ресурсный молодежный центр. "Данное предложение нашло отклик во всех учебных заведениях Москвы", - отметили в синодальном отделе.Учитывая ограничения, вызванные пандемией коронавируса, божественная литургия будет транслироваться в прямом эфире в социальных сетях. Во время трансляции литургии планируется выводить на поля экрана фотографии с именами скончавшихся преподавателей, сотрудников и студентов высших учебных заведений Москвы.День российского студенчества (Татьянин день) отмечается 25 января, поскольку именно в этот день в 1755 году учредили первый российский вуз - Московский университет. А в 1791 году также 25 января при нем освятили домовой храм - во имя святой мученицы Татьяны. Так древнеримская мученица стала покровительницей русского студенчества и высшей школы.Святая Татьяна жила в Риме II – III веков. Отец воспитал ее христианкой несмотря на то, что в те времена в Римской империи христиане подвергались гонениям. По преданию, Татьяну привели в храм Аполлона и попросили принести жертву идолу. Однако она помолилась Богу, и произошло землетрясение: идол раскололся, а обломки храма "похоронили" жрецов. После этого язычники истязали и казнили мученицу и ее отца.

https://ria.ru/20210121/tatyanin-1594061695.html

https://na.ria.ru/20210125/distantsionnoe-obuchenie-1593833719.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

российский союз молодежи, новости - религия и мировоззрение, российский православный университет, москва