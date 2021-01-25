https://ria.ru/20210125/studenty-1594412835.html

Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов

Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов

Зарплаты от 80 тысяч рублей могут предложить студентам работодатели в сферах IT, web-дизайна и администрирования, показало исследование сервиса "Работа.ру",... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T06:35

2021-01-25T06:35

2021-01-25T09:07

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зарплаты от 80 тысяч рублей могут предложить студентам работодатели в сферах IT, web-дизайна и администрирования, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, вакансии, на которые работодатели готовы нанимать студентов и выпускников, обычно не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.В частности, высокую зарплату могут получить соискатели с финансовым или техническим образованием и навыком работы в проектах по вакансии customer journey expert, а также аналитики с опытом работы от года, специализирующееся на киберрисках и информационной безопасности.Высокооплачиваемую работу для начинающих специалистов предлагают в сфере IT и телекома, отмечается в исследовании. Программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц, сообщает "Работа.ру". Соискателю предстоит заниматься разработкой CRM- и ERP-систем, построением хранилищ данных.Также, согласно исследованию, программист VB+SQL без опыта работы может получать от 130 тысяч рублей в месяц. Соискателю нужно знать принципы объектно-ориентированного программирования, язык программирования Microsoft Visual Basic, а также владеть на базовом уровне SQL.До 80 тысяч рублей в месяц готова платить начинающему веб-разработчику служба доставки цветов, говорится в исследовании. От соискателя требуется владение любым языком программирования от года и знание английского языка на таком уровне, чтобы читать специализированные тексты. Потенциальному сотруднику предлагают частичную удаленку и гибкий график.Высокооплачиваемые вакансии доступны и тем студентам, которые хотят совмещать работу с учебой, отмечает "Работа.ру". Например, медицинский центр ищет администратора с графиком работы два через два и опытом работы от года, говорится в исследовании. Требования к стандартные: коммуникабельность, ответственность и трудолюбие. Отмечается, что платить такому сотруднику готовы до 105 тысяч рублей в месяц.

https://ria.ru/20201221/rabota-1590145568.html

https://ria.ru/20210118/zarplata-1593445744.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

навигатор абитуриента, работа.ру, россия, microsoft corporation, москва, общество