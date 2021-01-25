Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210125/studenty-1594412835.html
Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов
Зарплаты от 80 тысяч рублей могут предложить студентам работодатели в сферах IT, web-дизайна и администрирования, показало исследование сервиса "Работа.ру",... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T06:35
2021-01-25T09:07
навигатор абитуриента
работа.ру
россия
microsoft corporation
москва
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081073_0:80:3072:1808_1920x0_80_0_0_20628088f56a0f9210bdd935dc8c141b.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зарплаты от 80 тысяч рублей могут предложить студентам работодатели в сферах IT, web-дизайна и администрирования, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.Согласно нему, вакансии, на которые работодатели готовы нанимать студентов и выпускников, обычно не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.В частности, высокую зарплату могут получить соискатели с финансовым или техническим образованием и навыком работы в проектах по вакансии customer journey expert, а также аналитики с опытом работы от года, специализирующееся на киберрисках и информационной безопасности.Высокооплачиваемую работу для начинающих специалистов предлагают в сфере IT и телекома, отмечается в исследовании. Программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц, сообщает "Работа.ру". Соискателю предстоит заниматься разработкой CRM- и ERP-систем, построением хранилищ данных.Также, согласно исследованию, программист VB+SQL без опыта работы может получать от 130 тысяч рублей в месяц. Соискателю нужно знать принципы объектно-ориентированного программирования, язык программирования Microsoft Visual Basic, а также владеть на базовом уровне SQL.До 80 тысяч рублей в месяц готова платить начинающему веб-разработчику служба доставки цветов, говорится в исследовании. От соискателя требуется владение любым языком программирования от года и знание английского языка на таком уровне, чтобы читать специализированные тексты. Потенциальному сотруднику предлагают частичную удаленку и гибкий график.Высокооплачиваемые вакансии доступны и тем студентам, которые хотят совмещать работу с учебой, отмечает "Работа.ру". Например, медицинский центр ищет администратора с графиком работы два через два и опытом работы от года, говорится в исследовании. Требования к стандартные: коммуникабельность, ответственность и трудолюбие. Отмечается, что платить такому сотруднику готовы до 105 тысяч рублей в месяц.
https://ria.ru/20201221/rabota-1590145568.html
https://ria.ru/20210118/zarplata-1593445744.html
россия
москва
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/0b/18/1586081073_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_47db329b776085b63f436ad560bc29b7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
навигатор абитуриента, работа.ру, россия, microsoft corporation, москва, общество

Названы высокооплачиваемые вакансии для студентов

06:35 25.01.2021 (обновлено: 09:07 25.01.2021)
 
© Depositphotos / stockassoМолодые люди в кафе с ноутбуком
Молодые люди в кафе с ноутбуком - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Depositphotos / stockasso
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Зарплаты от 80 тысяч рублей могут предложить студентам работодатели в сферах IT, web-дизайна и администрирования, показало исследование сервиса "Работа.ру", которое есть в распоряжении РИА Новости.
Согласно нему, вакансии, на которые работодатели готовы нанимать студентов и выпускников, обычно не требуют большого опыта работы, позволяют повышать квалификацию за счет работодателя, а также совмещать работу с учебой.
В частности, высокую зарплату могут получить соискатели с финансовым или техническим образованием и навыком работы в проектах по вакансии customer journey expert, а также аналитики с опытом работы от года, специализирующееся на киберрисках и информационной безопасности.
Высокооплачиваемую работу для начинающих специалистов предлагают в сфере IT и телекома, отмечается в исследовании. Программист С++ без опыта работы со знанием принципов объектно-ориентированного программирования может зарабатывать от 160 тысяч рублей в месяц, сообщает "Работа.ру". Соискателю предстоит заниматься разработкой CRM- и ERP-систем, построением хранилищ данных.
Клавиатура ноутбука - РИА Новости, 1920, 21.12.2020
21 декабря 2020, 00:05
Названы самые востребованные профессии в 2021 году
Также, согласно исследованию, программист VB+SQL без опыта работы может получать от 130 тысяч рублей в месяц. Соискателю нужно знать принципы объектно-ориентированного программирования, язык программирования Microsoft Visual Basic, а также владеть на базовом уровне SQL.
До 80 тысяч рублей в месяц готова платить начинающему веб-разработчику служба доставки цветов, говорится в исследовании. От соискателя требуется владение любым языком программирования от года и знание английского языка на таком уровне, чтобы читать специализированные тексты. Потенциальному сотруднику предлагают частичную удаленку и гибкий график.
Высокооплачиваемые вакансии доступны и тем студентам, которые хотят совмещать работу с учебой, отмечает "Работа.ру". Например, медицинский центр ищет администратора с графиком работы два через два и опытом работы от года, говорится в исследовании. Требования к стандартные: коммуникабельность, ответственность и трудолюбие. Отмечается, что платить такому сотруднику готовы до 105 тысяч рублей в месяц.
Учитель проводит онлайн-урок в школе в Москве - РИА Новости, 1920, 18.01.2021
18 января, 07:11
Названы удаленные вакансии с зарплатой выше ста тысяч рублей
 
Навигатор абитуриентаРабота.руРоссияMicrosoft CorporationМоскваОбщество
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
15:15"Победа" разрешила пассажирам выкупать соседнее место в салоне самолета
15:10Франция прекратила разработку одной из своих вакцин от COVID-19
15:10Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
15:08Адвокат заявил, что Навальный почти ничего не слышал о незаконных акциях
15:05МИД уличил американские соцсети в нарушении установленных ими правил
15:02Путин рассказал о винодельческом бизнесе Титова
15:02Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
15:00Путин оценил перспективы мировой энергетики на ближайшие годы
14:58"Скучно, девочки". Путин назвал "расследование" Навального монтажом
14:56В Кремле рассказали о формате выступления Путина на Давосском форуме
14:53В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
14:53Путин прокомментировал "расследование Навального про его дворец"
14:52В Евросоюзе предложили ввести условие для приезжающих из третьих стран
14:51Крымский депутат ответил на заявление Украины о Севастополе и Симферополе
14:42Экс-директор новосибирского ННИИТО ответит в суде по делу о хищении
14:41Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
14:41Официальный курс евро на вторник вырос до 91,15 рубля
14:40Путин заявил о попытках помешать развитию гражданского авиастроения извне
14:39Володин: попытка срочных дебатов в ПАСЕ по Навальному не состоялась
14:36В Перми больницы закрыли запись на вакцинацию от COVID-19
Лента новостейМолния