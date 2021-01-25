https://ria.ru/20210125/strakh-1594335805.html

Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом

Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом

Панический страх перед коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik психотерапевт Игорь... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T04:14

2021-01-25T04:14

2021-01-25T04:14

распространение коронавируса

игорь салынцев

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

россия

здоровье

общество

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Панический страх перед коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik психотерапевт Игорь Салынцев.Эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии, отметил специалист.По словам врача, прививка от коронавируса станет решением сразу двух проблем: она и защитит организм от COVID-19, и снизит уровень тревожности. Тем самым будет убрано негативное давление на иммунитет, которое делает организм уязвимым перед любой инфекцией.Плюс к этому психотерапевт посоветовал перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210110/son-1592436213.html

https://ria.ru/20210117/oslozhneniya-1593380297.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

игорь салынцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество