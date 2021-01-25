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Распространение коронавируса
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Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом
Панический страх перед коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik психотерапевт Игорь... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T04:14
2021-01-25T04:14
распространение коронавируса
игорь салынцев
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Панический страх перед коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik психотерапевт Игорь Салынцев.Эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии, отметил специалист.По словам врача, прививка от коронавируса станет решением сразу двух проблем: она и защитит организм от COVID-19, и снизит уровень тревожности. Тем самым будет убрано негативное давление на иммунитет, которое делает организм уязвимым перед любой инфекцией.Плюс к этому психотерапевт посоветовал перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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игорь салынцев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, общество

Страх назвали одной из причин заражения коронавирусом

04:14 25.01.2021
 
© Depositphotos / Julia StankevychИспуганная женщина
Испуганная женщина - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Depositphotos / Julia Stankevych
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Панический страх перед коронавирусом может вылиться в реальные проблемы со здоровьем, такое мнение высказал в интервью радио Sputnik психотерапевт Игорь Салынцев.
Эмоциональное и психическое состояние человека отражается и на физиологии, отметил специалист.
"Нарастающая, излишняя тревожность, если ею не заниматься, не лечить, снижает уровень стойкости психики, снижает обменные процессы в организме и его силу. Соответственно, иммунитет будет снижаться, и уязвимость к разным патологиям будет усиливаться. Тревожный человек более уязвим, в том числе и к вирусной патологии", – пояснил Салынцев.
По словам врача, прививка от коронавируса станет решением сразу двух проблем: она и защитит организм от COVID-19, и снизит уровень тревожности. Тем самым будет убрано негативное давление на иммунитет, которое делает организм уязвимым перед любой инфекцией.
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Плюс к этому психотерапевт посоветовал перестать обращать внимание на слухи о коронавирусе и стараться получать информацию только из надежных источников.
"Чем человек более информирован, тем он меньше тревожится и боится. Люди боятся, когда чего-то не знают, недостаточно понимают или опираются на недостоверную информацию и слухи", – пояснил Игорь Салынцев.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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