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Генконсульство в Стамбуле рассказало о состоянии пострадавших россиян
Генконсульство в Стамбуле рассказало о состоянии пострадавших россиян
Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило нападение на трех российских туристов, они находятся в больнице с повреждениями различной тяжести. РИА Новости, 25.01.2021
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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило нападение на трех российских туристов, они находятся в больнице с повреждениями различной тяжести.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, - которые получили ранения. Он задержан. По сообщениям турецких СМИ, причиной конфликта стала требование денег у россиян. После отказа мужчина напал на российских граждан.Генконсульство обратилось в правоохранительные органы с просьбой предоставить подробную информацию о случившемся."По имеющимся сведениям, подозреваемый в нападении задержан. Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных", - отмечается в сообщении.
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россия, турция, стамбул, в мире

Генконсульство в Стамбуле рассказало о состоянии пострадавших россиян

20:52 25.01.2021 (обновлено: 21:35 25.01.2021)
 
© REUTERS / Umit BektasПолиция патрулирует улицы Стамбула, Турция
Полиция патрулирует улицы Стамбула, Турция - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© REUTERS / Umit Bektas
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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило нападение на трех российских туристов, они находятся в больнице с повреждениями различной тяжести.
Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, - которые получили ранения. Он задержан. По сообщениям турецких СМИ, причиной конфликта стала требование денег у россиян. После отказа мужчина напал на российских граждан.
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"Около 20.00 мск 24 января на одной из улиц стамбульского района Бешикташ произошло нападение на троих российских туристов с применением холодного оружия. Турецкий гражданин, предположительно, вследствие возникшего бытового конфликта нанес им многочисленные ножевые ранения. Пострадавшие были госпитализированы. Двое пострадавших находятся с повреждениями различной степени тяжести под контролем медиков, состояние третьего гражданина опасений не вызывает, в ближайшее время он может быть выписан из больницы", - сообщила российская дипмиссия.

Генконсульство обратилось в правоохранительные органы с просьбой предоставить подробную информацию о случившемся.
"По имеющимся сведениям, подозреваемый в нападении задержан. Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных", - отмечается в сообщении.
 
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