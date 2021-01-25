https://ria.ru/20210125/stambul-1594549964.html

Генконсульство в Стамбуле рассказало о состоянии пострадавших россиян

Генконсульство в Стамбуле рассказало о состоянии пострадавших россиян

Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило нападение на трех российских туристов, они находятся в больнице с повреждениями различной тяжести. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T20:52

2021-01-25T20:52

2021-01-25T21:35

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АНКАРА, 25 янв – РИА Новости. Генконсульство РФ в Стамбуле подтвердило нападение на трех российских туристов, они находятся в больнице с повреждениями различной тяжести.Ранее источник в правоохранительных органах сообщил РИА Новости, что накануне вечером сборщик мусора Хасан Хюсейн Й. напал с ножом на трех граждан России – мужчину и двух женщин, - которые получили ранения. Он задержан. По сообщениям турецких СМИ, причиной конфликта стала требование денег у россиян. После отказа мужчина напал на российских граждан.Генконсульство обратилось в правоохранительные органы с просьбой предоставить подробную информацию о случившемся."По имеющимся сведениям, подозреваемый в нападении задержан. Генконсульство продолжает внимательно следить за ситуацией и состоянием здоровья госпитализированных", - отмечается в сообщении.

https://ria.ru/20210125/napadenie-1594516549.html

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россия, турция, стамбул, в мире