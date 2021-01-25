https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594415316.html

Уровень антител у мужчин и женщин после вакцины "Спутник V" не отличается

Уровень антител у мужчин и женщин после вакцины "Спутник V" не отличается

Уровни антител к коронавирусу у добровольцев, испытывающих вакцину "Спутник V", существенно не различаются у мужчин и у женщин, следует из новой редакции... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T08:06

2021-01-25T08:06

2021-01-25T08:06

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

общество

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МОСКВА, 25 янв – РИА Новости. Уровни антител к коронавирусу у добровольцев, испытывающих вакцину "Спутник V", существенно не различаются у мужчин и у женщин, следует из новой редакции инструкции по медицинскому применению вакцины "Гам-КОВИД-Вак", с которой ознакомились РИА Новости.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года, ее разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19. "Спутник V" создана на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека, важными преимуществами которой являются безопасность, эффективность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутник V" выше 90%, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусом.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество