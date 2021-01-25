https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594412190.html

В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение

В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение

Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", следует из новой редакции инструкции к ней. Документ есть в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T06:13

2021-01-25T06:13

2021-01-25T09:01

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

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здоровье

москва

общество

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В инструкции к российской вакцине появилось новое предупреждение

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", следует из новой редакции инструкции к ней. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19."Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важные преимущества препарата — безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутника V" превышает 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594408392.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество