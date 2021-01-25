В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
06:13 25.01.2021 (обновлено: 09:01 25.01.2021)
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", следует из новой редакции инструкции к ней. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.
"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями", — говорится в инструкции.
Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19.
"Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важные преимущества препарата — безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутника V" превышает 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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