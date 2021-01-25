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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594412190.html
В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение
Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", следует из новой редакции инструкции к ней. Документ есть в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T06:13
2021-01-25T09:01
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
здоровье
москва
общество
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В инструкции к российской вакцине появилось новое предупреждение
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", следует из новой редакции инструкции к ней. Документ есть в распоряжении РИА Новости.Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19."Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важные преимущества препарата — безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутника V" превышает 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, здоровье, москва, общество

В инструкции к вакцине "Спутник V" появилось новое предупреждение

06:13 25.01.2021 (обновлено: 09:01 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей КуденкоВакцина "Спутник V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Вакцина Спутник V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Куденко
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Людям со злокачественными новообразованиями следует с осторожностью применять вакцину "Спутник V", следует из новой редакции инструкции к ней. Документ есть в распоряжении РИА Новости.
Предупреждение объясняется недостатком информации о влиянии препарата на онкологические болезни.

"Вследствие недостатка информации вакцинация может представлять риск для следующих групп пациентов: с аутоиммунными заболеваниями (стимуляция иммунной системы может привести к обострению заболевания, особенно следует с осторожностью относиться к пациентам с аутоиммунной патологией, имеющей тенденцию к развитию тяжелых и жизнеугрожающих состояний); со злокачественными новообразованиями", — говорится в инструкции.

Минздрав России зарегистрировал "Спутник V" в августе 2020 года. Препарат разработал НИЦЭМ имени Гамалеи. Эта вакцина стала первой в мире по профилактике COVID-19.
Вакцина Спутник-V - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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В Венесуэле рассказали о результатах исследования вакцины "Спутник V"
"Спутник V" создан на изученной и проверенной платформе аденовирусных векторов человека. Важные преимущества препарата — безопасность и отсутствие долгосрочных негативных последствий. Эффективность "Спутника V" превышает 90 процентов, вакцина обеспечивает полную защиту от тяжелых случаев заболевания коронавирусной инфекцией.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияЗдоровьеМоскваОбщество
 
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