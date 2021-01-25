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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594408392.html
В Венесуэле рассказали о результатах исследования вакцины "Спутник V"
В Венесуэле рассказали о результатах исследования вакцины "Спутник V"
Врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины "Спутник V" в Венесуэле, заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T01:42
2021-01-25T01:57
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
мехико
воз
венесуэла
в мире
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МЕХИКО, 25 янв — РИА Новости. Врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины "Спутник V" в Венесуэле, заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у добровольцев, принявших одну и две дозы препарата. Выступление медика опубликовано на странице президента Николаса Мадуро на YouTube.По словам иммунолога, для участия в эксперименте с российской вакциной в Венесуэле отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, а 40 — две дозы.Каракас подписал с Россией контракт на закупку "Спутника V". Венесуэла рассчитывает получить первую партию из 10 миллионов доз в ближайшее время для немедленного начала массовой вакцинации."Спутник V" основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Препарат получил одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Начат процесс регистрации вакцины в Евросоюзе и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мехико, воз, венесуэла, в мире

В Венесуэле рассказали о результатах исследования вакцины "Спутник V"

01:42 25.01.2021 (обновлено: 01:57 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкВакцина "Спутник-V"
Вакцина Спутник-V - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МЕХИКО, 25 янв — РИА Новости. Врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины "Спутник V" в Венесуэле, заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у добровольцев, принявших одну и две дозы препарата. Выступление медика опубликовано на странице президента Николаса Мадуро на YouTube.

"Есть сообщения о легких побочных эффектах — головная боль, общее недомогание, как при гриппе, и боль в месте укола. Серьезные, тяжелые последствия или гибель среди добровольцев не выявлены, картина такая же, как и в странах, которые начали массовую вакцинацию этим препаратом — России и Аргентине", — отметил Гарсиа.

По словам иммунолога, для участия в эксперименте с российской вакциной в Венесуэле отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, а 40 — две дозы.
Каракас подписал с Россией контракт на закупку "Спутника V". Венесуэла рассчитывает получить первую партию из 10 миллионов доз в ближайшее время для немедленного начала массовой вакцинации.
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Укол правды
"Спутник V" основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Препарат получил одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Начат процесс регистрации вакцины в Евросоюзе и ВОЗ.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияМехикоВОЗВенесуэлаВ мире
 
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