https://ria.ru/20210125/sputnik-v-1594408392.html

В Венесуэле рассказали о результатах исследования вакцины "Спутник V"

В Венесуэле рассказали о результатах исследования вакцины "Спутник V"

Врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины "Спутник V" в Венесуэле, заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T01:42

2021-01-25T01:42

2021-01-25T01:57

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

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воз

венесуэла

в мире

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МЕХИКО, 25 янв — РИА Новости. Врач-иммунолог Алексис Иполито Гарсиа Пиньера, ведущий исследования вакцины "Спутник V" в Венесуэле, заявил об отсутствии серьезных побочных эффектов у добровольцев, принявших одну и две дозы препарата. Выступление медика опубликовано на странице президента Николаса Мадуро на YouTube.По словам иммунолога, для участия в эксперименте с российской вакциной в Венесуэле отобраны 300 человек. Более 200 из них уже получили первую дозу, а 40 — две дозы.Каракас подписал с Россией контракт на закупку "Спутника V". Венесуэла рассчитывает получить первую партию из 10 миллионов доз в ближайшее время для немедленного начала массовой вакцинации."Спутник V" основан на проверенной и хорошо изученной платформе аденовирусных векторов человека. Препарат получил одобрение регуляторов в России, Белоруссии, Аргентине, ОАЭ, Венгрии, Сербии, Боливии, Алжире, Палестине, Венесуэле, Парагвае и Туркмении. Начат процесс регистрации вакцины в Евросоюзе и ВОЗ.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/vaktsina-1594307394.html

россия

мехико

венесуэла

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вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, мехико, воз, венесуэла, в мире