https://ria.ru/20210125/sputnik-1594529272.html

Путин обсудил поставку "Спутника V" с президентом Мексики

Путин обсудил поставку "Спутника V" с президентом Мексики

Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T18:36

2021-01-25T18:36

2021-01-25T18:50

марсело луис эбрард

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус covid-19

россия

владимир путин

мексика

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также подготовки в России мексиканских медиков, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, с обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям.Владимир Путин по телефону пожелал скорейшего и полного выздоровления своему мексиканскому коллеге Мануэлю Лопесу Обрадору, у которого выявили коронавирус."Завершился телефонный разговор президента Лопеса Обрадора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он был сердечным и успешным. В результате Уго Лопес Гателль (замглавы минздрава - ред.) сможет при поддержке правительства России продвинуться в обеспечении доставки вакцины "Спутник V", - написал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter по итогам телефонного разговора двух президентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20201225/vaktsina-covid-1590432652.html

россия

мексика

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марсело луис эбрард, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, владимир путин, мексика, в мире