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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210125/sputnik-1594529272.html
Путин обсудил поставку "Спутника V" с президентом Мексики
Путин обсудил поставку "Спутника V" с президентом Мексики
Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T18:36
2021-01-25T18:50
марсело луис эбрард
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус covid-19
россия
владимир путин
мексика
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также подготовки в России мексиканских медиков, сообщает пресс-служба Кремля.Кроме того, с обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям.Владимир Путин по телефону пожелал скорейшего и полного выздоровления своему мексиканскому коллеге Мануэлю Лопесу Обрадору, у которого выявили коронавирус."Завершился телефонный разговор президента Лопеса Обрадора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он был сердечным и успешным. В результате Уго Лопес Гателль (замглавы минздрава - ред.) сможет при поддержке правительства России продвинуться в обеспечении доставки вакцины "Спутник V", - написал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter по итогам телефонного разговора двух президентов. Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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марсело луис эбрард, вакцина "спутник v", коронавирус covid-19, россия, владимир путин, мексика, в мире

Путин обсудил поставку "Спутника V" с президентом Мексики

18:36 25.01.2021 (обновлено: 18:50 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
Президент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Алексей Никольский
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также подготовки в России мексиканских медиков, сообщает пресс-служба Кремля.

"Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности. Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины "Спутник V", а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков", - говорится в сообщении.

вакцины - РИА Новости, 1920, 25.12.2020
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Вся правда о российских вакцинах от коронавирусаЛучшей защитой от инфекционных заболеваний считается вакцинация. COVID-19 не исключение. Отвечаем на главные вопросы о российских вакцинах от коронавируса.
Кроме того, с обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям.
Владимир Путин по телефону пожелал скорейшего и полного выздоровления своему мексиканскому коллеге Мануэлю Лопесу Обрадору, у которого выявили коронавирус.

"В связи с диагностированием у президента Мексики коронавируса Владимир Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении.

"Завершился телефонный разговор президента Лопеса Обрадора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он был сердечным и успешным. В результате Уго Лопес Гателль (замглавы минздрава - ред.) сможет при поддержке правительства России продвинуться в обеспечении доставки вакцины "Спутник V", - написал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter по итогам телефонного разговора двух президентов.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаМарсело Луис ЭбрардВакцина "Спутник V"Коронавирус COVID-19РоссияВладимир ПутинМексикаВ мире
 
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