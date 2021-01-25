Путин обсудил поставку "Спутника V" с президентом Мексики
18:36 25.01.2021 (обновлено: 18:50 25.01.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин во время встречи в режиме видеоконференции с председателем правительства РФ Михаилом Мишустиным
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин обсудил по телефону с мексиканским коллегой Мануэлем Лопесом Обрадором вопросы организации поставок вакцины "Спутник V", а также подготовки в России мексиканских медиков, сообщает пресс-служба Кремля.
"Предметно обсуждена проблематика противодействия распространению коронавирусной инфекции и обеспечения эпидемической безопасности. Рассмотрены вопросы организации поставок в Мексику российской вакцины "Спутник V", а также подготовки в России профильных мексиканских специалистов-медиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, с обеих сторон отмечен конструктивный и взаимовыгодный характер российско-мексиканских отношений, которые успешно развиваются по различным направлениям.
Владимир Путин по телефону пожелал скорейшего и полного выздоровления своему мексиканскому коллеге Мануэлю Лопесу Обрадору, у которого выявили коронавирус.
"В связи с диагностированием у президента Мексики коронавируса Владимир Путин пожелал ему скорейшего и полного выздоровления", - говорится в сообщении.
"Завершился телефонный разговор президента Лопеса Обрадора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным. Он был сердечным и успешным. В результате Уго Лопес Гателль (замглавы минздрава - ред.) сможет при поддержке правительства России продвинуться в обеспечении доставки вакцины "Спутник V", - написал министр иностранных дел Мексики Марсело Эбрард в своем Twitter по итогам телефонного разговора двух президентов.
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