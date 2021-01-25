https://ria.ru/20210125/spasennye-1594558562.html

Трех человек спасли после взрыва в жилом доме в пригороде Баку

Трех человек спасли после взрыва в жилом доме в пригороде Баку

Число спасенных из-под завалов жилого здания в Баку выросло до трех, операция продолжается, сообщили РИА Новости в МЧС страны. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T22:23

2021-01-25T22:23

2021-01-25T22:28

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БАКУ, 25 янв - РИА Новости. Число спасенных из-под завалов жилого здания в Баку выросло до трех, операция продолжается, сообщили РИА Новости в МЧС страны.Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом здании в пригороде Баку, под завалами могут быть люди."Аварийно-спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме в городе Хырдалан, где в результате взрыва произошло обрушение. В результате принятых оперативных мер спасатели министерства спасли еще одного человека и передали его по назначению. Таким образом, число спасенных спасателями граждан достигло трех. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщает МЧС.

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2021

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Взрыв газа в частном доме в Азербайджане В Хырдалане разбирают завалы, извлекли уже 6 человек, один из них в критическом состоянии, сообщает @AzeSputnik Также повреждены несколько автомобилей. 2021-01-25T22:23 true PT0M59S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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