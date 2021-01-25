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Трех человек спасли после взрыва в жилом доме в пригороде Баку
Трех человек спасли после взрыва в жилом доме в пригороде Баку
Число спасенных из-под завалов жилого здания в Баку выросло до трех, операция продолжается, сообщили РИА Новости в МЧС страны. РИА Новости, 25.01.2021
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БАКУ, 25 янв - РИА Новости. Число спасенных из-под завалов жилого здания в Баку выросло до трех, операция продолжается, сообщили РИА Новости в МЧС страны.Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом здании в пригороде Баку, под завалами могут быть люди."Аварийно-спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме в городе Хырдалан, где в результате взрыва произошло обрушение. В результате принятых оперативных мер спасатели министерства спасли еще одного человека и передали его по назначению. Таким образом, число спасенных спасателями граждан достигло трех. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщает МЧС.
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Взрыв газа в частном доме в Азербайджане
В Хырдалане разбирают завалы, извлекли уже 6 человек, один из них в критическом состоянии, сообщает @AzeSputnik Также повреждены несколько автомобилей.
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видео, мчс азербайджана, баку, азербайджан, в мире
Трех человек спасли после взрыва в жилом доме в пригороде Баку
БАКУ, 25 янв - РИА Новости. Число спасенных из-под завалов жилого здания в Баку выросло до трех, операция продолжается, сообщили РИА Новости в МЧС страны.
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Трех человек спасли после взрыва в жилом доме в пригороде Баку

22:23 25.01.2021 (обновлено: 22:28 25.01.2021)
 
© Sputnik / Мурад ОруджевАвтомобиль службы скорой помощи в Азербайджане
Автомобиль службы скорой помощи в Азербайджане - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Sputnik / Мурад Оруджев
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БАКУ, 25 янв - РИА Новости. Число спасенных из-под завалов жилого здания в Баку выросло до трех, операция продолжается, сообщили РИА Новости в МЧС страны.
Ранее МЧС Азербайджана сообщило, что взрыв произошел в жилом здании в пригороде Баку, под завалами могут быть люди.
"Аварийно-спасательные силы министерства по чрезвычайным ситуациям продолжают поисково-спасательную операцию в двухэтажном частном жилом доме в городе Хырдалан, где в результате взрыва произошло обрушение. В результате принятых оперативных мер спасатели министерства спасли еще одного человека и передали его по назначению. Таким образом, число спасенных спасателями граждан достигло трех. Поисково-спасательная операция продолжается", - сообщает МЧС.
 
МЧС АзербайджанаБакуАзербайджанВ мире
 
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