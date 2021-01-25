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Наука
https://ria.ru/20210125/sony-1594469630.html
Sony возродит производство компактных смартфонов Xperia Compact
Sony возродит производство компактных смартфонов Xperia Compact
Японская компания Sony намерена выпустить компактный флагманский смартфон, который станет конкурентом iPhone 12 mini. Об этом заявил в Twitter авторитетный... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:02
2021-01-25T14:02
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Японская компания Sony намерена выпустить компактный флагманский смартфон, который станет конкурентом iPhone 12 mini. Об этом заявил в Twitter авторитетный инсайдер @OnLeaks, прогнозы которого неоднократно сбывались.Смартфон получит имя Xperia Compact. При линейных размерах 140 x 68,9 x 8,9 миллиметров смартфону достанется экран с диагональю 5,5 дюйма. Телефону приписывают камерный блок из двух сенсоров, основной с разрешением 13 Мп. Xperia Compact оснастят боковым сканером отпечатков пальцев и, что неожиданно для флагмана 2021 года, аудиоджеком.Точные сроки выхода компактного Sony не называются, но премьера может пройти в ближайшие месяцы. Последний небольшой смартфон от Sony XZ2 Compact вышел в 2018 году. По неофициальным данным, Sony пришлось тогда свернуть линейку из-за того, что потребители предпочитали модели с большей диагональю экрана.
https://ria.ru/20200917/sony-xperia-5-ii-1577386353.html
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google android, гаджеты, технологии

Sony возродит производство компактных смартфонов Xperia Compact

14:02 25.01.2021
 
© SonySony Xperia 5 II
Sony Xperia 5 II - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Sony
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Японская компания Sony намерена выпустить компактный флагманский смартфон, который станет конкурентом iPhone 12 mini. Об этом заявил в Twitter авторитетный инсайдер @OnLeaks, прогнозы которого неоднократно сбывались.
Смартфон получит имя Xperia Compact. При линейных размерах 140 x 68,9 x 8,9 миллиметров смартфону достанется экран с диагональю 5,5 дюйма. Телефону приписывают камерный блок из двух сенсоров, основной с разрешением 13 Мп. Xperia Compact оснастят боковым сканером отпечатков пальцев и, что неожиданно для флагмана 2021 года, аудиоджеком.
Sony Xperia 5 II - РИА Новости, 1920, 17.09.2020
17 сентября 2020, 14:30Наука
Sony показала самый "архаичный" флагманский смартфон Xperia 5 II
Точные сроки выхода компактного Sony не называются, но премьера может пройти в ближайшие месяцы. Последний небольшой смартфон от Sony XZ2 Compact вышел в 2018 году. По неофициальным данным, Sony пришлось тогда свернуть линейку из-за того, что потребители предпочитали модели с большей диагональю экрана.
 
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