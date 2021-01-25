https://ria.ru/20210125/sony-1594469630.html
Sony возродит производство компактных смартфонов Xperia Compact
Sony возродит производство компактных смартфонов Xperia Compact
Японская компания Sony намерена выпустить компактный флагманский смартфон, который станет конкурентом iPhone 12 mini. Об этом заявил в Twitter авторитетный... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:02
2021-01-25T14:02
2021-01-25T14:02
наука
google android
гаджеты
технологии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577387649_48:0:1019:546_1920x0_80_0_0_74d40214f54db05bd9d8f66595a12c4f.png
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Японская компания Sony намерена выпустить компактный флагманский смартфон, который станет конкурентом iPhone 12 mini. Об этом заявил в Twitter авторитетный инсайдер @OnLeaks, прогнозы которого неоднократно сбывались.Смартфон получит имя Xperia Compact. При линейных размерах 140 x 68,9 x 8,9 миллиметров смартфону достанется экран с диагональю 5,5 дюйма. Телефону приписывают камерный блок из двух сенсоров, основной с разрешением 13 Мп. Xperia Compact оснастят боковым сканером отпечатков пальцев и, что неожиданно для флагмана 2021 года, аудиоджеком.Точные сроки выхода компактного Sony не называются, но премьера может пройти в ближайшие месяцы. Последний небольшой смартфон от Sony XZ2 Compact вышел в 2018 году. По неофициальным данным, Sony пришлось тогда свернуть линейку из-за того, что потребители предпочитали модели с большей диагональю экрана.
https://ria.ru/20200917/sony-xperia-5-ii-1577386353.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/09/11/1577387649_170:0:898:546_1920x0_80_0_0_b439731105db28349ef723cf961039a6.png
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
google android, гаджеты, технологии
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Японская компания Sony намерена выпустить компактный флагманский смартфон, который станет конкурентом iPhone
12 mini. Об этом заявил
в Twitter авторитетный инсайдер @OnLeaks, прогнозы которого неоднократно сбывались.
Смартфон получит имя Xperia Compact. При линейных размерах 140 x 68,9 x 8,9 миллиметров смартфону достанется экран с диагональю 5,5 дюйма. Телефону приписывают камерный блок из двух сенсоров, основной с разрешением 13 Мп. Xperia Compact оснастят боковым сканером отпечатков пальцев и, что неожиданно для флагмана 2021 года, аудиоджеком.
Точные сроки выхода компактного Sony не называются, но премьера может пройти в ближайшие месяцы. Последний небольшой смартфон от Sony XZ2 Compact вышел в 2018 году. По неофициальным данным, Sony пришлось тогда свернуть линейку из-за того, что потребители предпочитали модели с большей диагональю экрана.