Патрушев обсудил с коллегой из США перспективы продления СНВ-3
19:28 25.01.2021 (обновлено: 21:50 25.01.2021)
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
Телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся в понедельник по инициативе Вашингтона.
"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсуждали намерение Вашингтона продлить СНВ-3 на пять лет, заявил в понедельник РИА Новости представитель администрации США.
"Я могу подтвердить, что Джейк Салливан говорил сегодня с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым о нашем намерении попытаться продлить СНВ-3 на пять лет", - сказал собеседник агентства.