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Патрушев обсудил с коллегой из США перспективы продления СНВ-3
Патрушев обсудил с коллегой из США перспективы продления СНВ-3
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T19:28
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джейк салливан
россия
договор снв-3
николай патрушев
сша
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.Телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся в понедельник по инициативе Вашингтона.Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсуждали намерение Вашингтона продлить СНВ-3 на пять лет, заявил в понедельник РИА Новости представитель администрации США.
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джейк салливан, россия, договор снв-3, николай патрушев, сша, в мире

Патрушев обсудил с коллегой из США перспективы продления СНВ-3

19:28 25.01.2021 (обновлено: 21:50 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Григорий Сысоев / Перейти в фотобанкСекретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС
Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев принимает участие в 15-й встрече секретарей советов безопасности государств-членов ШОС - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.
Телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся в понедельник по инициативе Вашингтона.
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"Николай Патрушев и Джейкоб Салливан обсудили вопросы по продлению Договора о дальнейших мерах по сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (ДСНВ), а также перспективы развития российско-американского сотрудничества в сфере безопасности", - говорится в сообщении.

Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсуждали намерение Вашингтона продлить СНВ-3 на пять лет, заявил в понедельник РИА Новости представитель администрации США.

"Я могу подтвердить, что Джейк Салливан говорил сегодня с секретарем Совета безопасности РФ Николаем Патрушевым о нашем намерении попытаться продлить СНВ-3 на пять лет", - сказал собеседник агентства.

 
Джейк СалливанРоссияДоговор СНВ-3Николай ПатрушевСШАВ мире
 
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