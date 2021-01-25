https://ria.ru/20210125/snv-3-1594539481.html

Патрушев обсудил с коллегой из США перспективы продления СНВ-3

Патрушев обсудил с коллегой из США перспективы продления СНВ-3

Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T19:28

2021-01-25T19:28

2021-01-25T21:50

джейк салливан

россия

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николай патрушев

сша

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев и глава Совета нацбезопасности США Джейк Салливан обсудили вопросы продления ДСНВ и перспективы развития сотрудничества в сфере безопасности, сообщает пресс-служба Совбеза РФ.Телефонный разговор Патрушева и Салливана состоялся в понедельник по инициативе Вашингтона.Советник президента США по нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совета безопасности РФ Николай Патрушев обсуждали намерение Вашингтона продлить СНВ-3 на пять лет, заявил в понедельник РИА Новости представитель администрации США.

https://ria.ru/20210125/snv-3-1594518438.html

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2021

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джейк салливан, россия, договор снв-3, николай патрушев, сша, в мире