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Источник: после незаконной акции в Москве возбудили еще одно дело
Источник: после незаконной акции в Москве возбудили еще одно дело
Уголовное дело о нарушении санитарных норм возбуждено в Москве наряду с другими по итогам несогласованной акции оппозиции 23 января, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:07
2021-01-25T12:07
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
москва
происшествия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарных норм возбуждено в Москве наряду с другими по итогам несогласованной акции оппозиции 23 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По факту этих событий возбуждены уголовные дела по статьям 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), 213 УК РФ ("Хулиганство"), 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), а также три уголовных дела по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - перечислил собеседник агентства.Фабулу уголовного дела о нарушении санитарных норм источник пока пояснить не смог. В то же время ранее столичные власти сообщали, что на акции находились около 19 человек с COVID-19 – это следует из данных сервиса "Социальный мониторинг", который отслеживает перемещения больных и их родственников.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек, "для уточнения цифр омбудсменом будут направлены соответствующие запросы".По факту событий в Москве уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
https://ria.ru/20210124/vyvody-1594355859.html
https://ria.ru/20210123/zabolevaemost-1594287780.html
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, происшествия

Источник: после незаконной акции в Москве возбудили еще одно дело

12:07 25.01.2021
 
© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкУчастники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве
Участники несанкционированной акции сторонников Алексея Навального на Пушкинской площади в Москве - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарных норм возбуждено в Москве наряду с другими по итогам несогласованной акции оппозиции 23 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.
"По факту этих событий возбуждены уголовные дела по статьям 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), 213 УК РФ ("Хулиганство"), 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), а также три уголовных дела по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - перечислил собеседник агентства.
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Фабулу уголовного дела о нарушении санитарных норм источник пока пояснить не смог. В то же время ранее столичные власти сообщали, что на акции находились около 19 человек с COVID-19 – это следует из данных сервиса "Социальный мониторинг", который отслеживает перемещения больных и их родственников.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек, "для уточнения цифр омбудсменом будут направлены соответствующие запросы".
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По факту событий в Москве уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.
По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".
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