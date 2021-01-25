https://ria.ru/20210125/sledstvie-1594447385.html

Источник: после незаконной акции в Москве возбудили еще одно дело

Источник: после незаконной акции в Москве возбудили еще одно дело

Уголовное дело о нарушении санитарных норм возбуждено в Москве наряду с другими по итогам несогласованной акции оппозиции 23 января, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:07

2021-01-25T12:07

2021-01-25T12:07

коронавирус в россии

коронавирус covid-19

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Уголовное дело о нарушении санитарных норм возбуждено в Москве наряду с другими по итогам несогласованной акции оппозиции 23 января, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах."По факту этих событий возбуждены уголовные дела по статьям 236 УК РФ ("Нарушение санитарно-эпидемиологических правил"), 213 УК РФ ("Хулиганство"), 167 УК РФ ("Умышленное уничтожение или повреждение имущества"), а также три уголовных дела по статье 318 УК РФ ("Применение насилия в отношении представителя власти")", - перечислил собеседник агентства.Фабулу уголовного дела о нарушении санитарных норм источник пока пояснить не смог. В то же время ранее столичные власти сообщали, что на акции находились около 19 человек с COVID-19 – это следует из данных сервиса "Социальный мониторинг", который отслеживает перемещения больных и их родственников.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Крупнейшая из них состоялась в Москве, где, по данным полиции, на улицы вышли около 4 тысяч человек. На сайте столичного омбудсмена Татьяны Потяевой предварительно сообщалось о задержании в столице более тысячи человек, "для уточнения цифр омбудсменом будут направлены соответствующие запросы".По факту событий в Москве уже возбуждены уголовные дела о "применении насилия к представителю власти", перекрытии дорог, уничтожении имущества и хулиганстве.По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывали "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны". Позднее он назвал ошибочным утверждения, что на незаконные акции вышло много людей – "нет, вышло мало людей, много людей голосуют за [Владимира] Путина … и много людей голосовали за поправки в Конституцию".

https://ria.ru/20210124/vyvody-1594355859.html

https://ria.ru/20210123/zabolevaemost-1594287780.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

москва

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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