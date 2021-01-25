https://ria.ru/20210125/skoraya-1594419491.html

Во Владивостоке скорые не могли проехать к больным из-за незаконной акции

Во Владивостоке скорые не могли проехать к больным из-за незаконной акции

Во Владивостоке машины скорой помощи стояли в пробках из-за несогласованного митинга, сообщил заместитель главного врача по клинико-экспертной работе городской... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T09:18

2021-01-25T09:18

2021-01-25T10:16

распространение коронавируса

здоровье - общество

владивосток

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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв — РИА Новости. Во Владивостоке машины скорой помощи стояли в пробках из-за несогласованного митинга, сообщил заместитель главного врача по клинико-экспертной работе городской станции скорой помощи Олег Сорокин.Ранее полиция возбудила уголовное дело из-за того, что демонстранты перекрыли дороги. Блокировка улиц привела к тому, что скорая не смогла проехать на четыре срочных вызова. Один из них был к девятимесячному ребенку, остальные — к тяжелым больным с пневмонией. Все четыре машины простояли в пробке около трех часов.Сорокин, чей видеокомментарий РИА Новости предоставили в Минздраве Приморья, рассказал, что подстанция, которая отвечает за выполнение инфекционных вызовов, находится на улице Верхнепортовой. Медики скорой выдвигаются оттуда в костюмах на оборудованных автомобилях на вызовы, где требуется осмотр пациентов и транспортировка в стационар."В районе 12:00, когда митинг происходил, бригады в очередной раз выдвигались на выполнение вызовов и возникла сложность — затрудненный проезд, большое количество машин, перекрытые дороги в связи с этим митингом. И машины от 40 минут до 1,5 часа были вынуждены проезжать этот участок. Это привело к задержке прибытия бригад скорой помощи к пациентам", — сказал Сорокин.Он отметил, что вызовы были к пациентам, предварительно, с коронавирусом."Единственный выезд мимо площади и по тем дорогам, которые прилегают к ней, был закрыт, там было сложное движение, и за счет этого бригады физически не могли проехать по этим участкам дорог <…> Конкретно 23-го числа митинг вызвал эти проблемы. Кроме того, что просто транспорту сложно проехать за счет обычных пробок, еще и добавилось это <...> Этот митинг спровоцировал задержку транспорта", — отметил Сорокин.Сославшись на тайну персональных данных, в ведомстве не уточнили состояние пациентов, к которым долго ехали врачи.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края сообщили агентству, что никто не подавал заявок на проведение митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованную акцию в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Возбуждены два уголовных дела о применении насилия к силовикам. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам — родителей просили оградить их от акций — и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210124/vladivostok-1594350488.html

https://ria.ru/20210124/protokoly-1594332443.html

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

https://ria.ru/20210123/shkolniki-1594304403.html

владивосток

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Во Владивостоке машины скорой помощи стояли 1,5 часа в пробке Машины скорой помощи во Владивостоке, выезжавшие в субботу на вызовы к инфекционным больным и заболевшим коронавирусом, стояли в пробке до 1,5 часа из-за несогласованного митинга, рассказал заместитель главного врача городской станции скорой помощи Олег Сорокин 2021-01-25T09:18 true PT1M06S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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здоровье - общество, владивосток