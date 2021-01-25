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Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог на незаконной акции
Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог на незаконной акции
Полиция возбудила уголовное дело из-за перекрытых дорог во Владивостоке на несогласованном митинге 23 января, скорая помощь не могла проехать на четыре срочных... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T04:20
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россия
ольга ярославская
ольга романова (омбудсмен)
алексей навальный
генеральная прокуратура рф
москва
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело из-за перекрытых дорог во Владивостоке на несогласованном митинге 23 января, скорая помощь не могла проехать на четыре срочных вызова, в том числе к 9-месячному ребенку, сообщает УМВД по Приморскому краю.Санкция статьи предусматривает ответственность штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до года, либо лишение свободы на тот же срок.По данным полиции, 23 января группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц Владивостока, перекрыв движение транспорта. Полиция организовала объезд. Отмечается, что с 14.30 до 17.20 участники акции заблокировали улицы, чем "создали опасность функционирования транспорта, а также угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, выразившуюся в том числе в невозможности своевременного оказания медицинской помощи жителям города"."С 14 часов скорая не могла проехать на 4 срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией", – рассказали диспетчеры Станции скорой помощи Владивостока, отметив, что все четыре машины простояли в пробке около трех часов, пишет полиция.В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведение митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с силовиками. Возбуждены два уголовных дела о применении насилия к правоохранителям. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили.Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
https://ria.ru/20210125/uchastniki-1594409864.html
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россия, ольга ярославская, ольга романова (омбудсмен), алексей навальный, генеральная прокуратура рф, москва

Во Владивостоке возбудили дело из-за перекрытых дорог на незаконной акции

04:20 25.01.2021 (обновлено: 07:10 25.01.2021)
 
© РИА НовостиСотрудники полиции и участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке. Кадр видео
Сотрудники полиции и участники несанкционированной акции протеста во Владивостоке. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости
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ВЛАДИВОСТОК, 25 янв – РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело из-за перекрытых дорог во Владивостоке на несогласованном митинге 23 января, скорая помощь не могла проехать на четыре срочных вызова, в том числе к 9-месячному ребенку, сообщает УМВД по Приморскому краю.
"Возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 267 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное блокирование транспортных коммуникаций, объектов транспортной инфраструктуры либо воспрепятствование движению транспортных средств и пешеходов на путях сообщения, улично-дорожной сети, если эти деяния создали угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан)", - говорится в сообщении.
Санкция статьи предусматривает ответственность штраф от 100 тысяч до 300 тысяч рублей, либо обязательные работы на срок до 240 часов, либо принудительные работы на срок до года, либо лишение свободы на тот же срок.
По данным полиции, 23 января группа граждан вышла на проезжую часть центральных улиц Владивостока, перекрыв движение транспорта. Полиция организовала объезд. Отмечается, что с 14.30 до 17.20 участники акции заблокировали улицы, чем "создали опасность функционирования транспорта, а также угрозу жизни, здоровью и безопасности граждан, выразившуюся в том числе в невозможности своевременного оказания медицинской помощи жителям города".
"С 14 часов скорая не могла проехать на 4 срочных вызова, один из которых был к 9-месячному ребенку, а также к тяжелым больным с пневмонией", – рассказали диспетчеры Станции скорой помощи Владивостока, отметив, что все четыре машины простояли в пробке около трех часов, пишет полиция.
Сотрудники правоохранительных органов задерживают участника несанкционированной акции сторонников Алексея Навального в Санкт-Петербурге - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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В Петербурге арестовали 37 участников незаконного митинга
В Приморье на фоне пандемии коронавируса запрещены массовые мероприятия. В правительстве края РИА Новости ранее сообщили, что никто не подавал заявок на проведение митингов 23 января на центральной площади Владивостока. Тем не менее, по данным властей, на несогласованный митинг в субботу собрались около 300 человек, в шествии приняли участие около 500. Были задержания, стычки участников митинга с силовиками. Возбуждены два уголовных дела о применении насилия к правоохранителям. Уполномоченный по правам ребенка в Приморье Ольга Романова сообщала РИА Новости, что были задержаны 12 подростков, на них составили протоколы и уже отпустили.
Несогласованные протестные акции прошли в субботу в разных городах России. Выходить на них людей призывали сторонники Алексея Навального. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций. Параллельно Генпрокуратура потребовала заблокировать распространяемые в интернете призывы приходить на такие мероприятия, что само по себе запрещено законом. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, к акции призывают "определенные провокаторы", действия которых "нам хорошо понятны".
Отдельное внимание уделялось школьникам – родителей просили оградить их от акций – и студентам: в Кремле отмечали, что участие в таких мероприятиях "может иметь самую разную оценку со стороны руководства учебных заведений". Категорически против "вовлечения детей в политические игры" в беседе с РИА Новости выступила и уполномоченный по правам ребенка в Москве Ольга Ярославская. По ее словам, когда ребята станут старше, то смогут "понять сущность и подоплеку тех или иных движений".
Адам Делимханов - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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РоссияОльга ЯрославскаяОльга Романова (омбудсмен)Алексей НавальныйГенеральная прокуратура РФМосква
 
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