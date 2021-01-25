https://ria.ru/20210125/shri-lanka-1594478407.html
На Шри-Ланке рассчитывают принимать россиян с февраля
На Шри-Ланке рассчитывают принимать россиян с февраля
На Шри-Ланке рассчитывают перезапустить туризм из России уже с февраля, а также – восстановить прямые рейсы в Москву, сообщает Турпром. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:37
2021-01-25T15:37
2021-01-25T15:37
коронавирус covid-19
отели
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. На Шри-Ланке рассчитывают перезапустить туризм из России уже с февраля, а также – восстановить прямые рейсы в Москву, сообщает Турпром.Официальный представитель отдела туризма этой страны заявил, что с момента открытия международных аэропортов Бандаранаике и Маттала на Цейлоне наблюдается "поток прибывших". Только за воскресенье прилетели не менее 100 гостей, из них всего пять "профессиональных" — турагенты и журналисты, цель которых — изучить потенциал Шри-Ланки для оздоровительного отдыха.Российских путешественников собираются принимать со следующего месяца. Председатель правления национального перевозчика Ашок Патираге сообщил, что открытие рейсов в Москву (по два в неделю) запланировано на 15 февраля 2021 года.По заявлению представителей авиакомпании, уже оформлено около 30 броней на билеты. Однако в расписании перевозчика на официальном сайте полетов в российскую столицу пока нет.Как заявил глава отдела туризма Шри-Ланки Кимарли Фернандо, исходя из дневного потолка в 2500 пассажиров, в 2021 году на остров может прибыть около миллиона туристов, поскольку число бронирований растет. При этом основными поставщиками гостей на Цейлон эксперты назвали Индию, Великобританию, Россию и Китай.На Шри-Ланке туристы больше не должны проходить карантин по прибытии, но им нужно получить онлайн-визу и обязательную страховку на случай COVID-19 стоимостью 12 долларов США, которая покрывает медицинские или больничные счета на сумму 50 тысяч долларов США в течение месяца. Все гости также обязаны предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус, сделанный за 96 часов до прибытия. Прежде чем отправиться в страну путешественникам необходимо через интернет приобрести в Шри-Ланке тесты ПЦР. Каждый стоит 40 долларов США. Первый будет проведен по прибытии в отель, второй — через пять-семь дней или при появлении симптомов заболевания. Третий требуется тем, кто приезжает на 10-14 дней. Также туристы могут забронировать только сертифицированные отели – по крайней мере на первые две недели.
https://ria.ru/20210117/ulitsy-1593142656.html
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коронавирус covid-19, отели, туристы, отдых, куда можно лететь, куда поехать, туризм, новости - туризм, москва, китай, шри-ланка, сша
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
На Шри-Ланке рассчитывают перезапустить туризм из России уже с февраля, а также – восстановить прямые рейсы в Москву, сообщает
Турпром.
Официальный представитель отдела туризма этой страны заявил, что с момента открытия международных аэропортов Бандаранаике и Маттала на Цейлоне наблюдается "поток прибывших". Только за воскресенье прилетели не менее 100 гостей, из них всего пять "профессиональных" — турагенты и журналисты, цель которых — изучить потенциал Шри-Ланки для оздоровительного отдыха.
Российских путешественников собираются принимать со следующего месяца. Председатель правления национального перевозчика Ашок Патираге сообщил, что открытие рейсов в Москву (по два в неделю) запланировано на 15 февраля 2021 года.
По заявлению представителей авиакомпании, уже оформлено около 30 броней на билеты. Однако в расписании перевозчика на официальном сайте полетов в российскую столицу пока нет.
Как заявил глава отдела туризма Шри-Ланки Кимарли Фернандо, исходя из дневного потолка в 2500 пассажиров, в 2021 году на остров может прибыть около миллиона туристов, поскольку число бронирований растет. При этом основными поставщиками гостей на Цейлон эксперты назвали Индию, Великобританию, Россию и Китай.
На Шри-Ланке туристы больше не должны проходить карантин по прибытии, но им нужно получить онлайн-визу и обязательную страховку на случай COVID-19 стоимостью 12 долларов США, которая покрывает медицинские или больничные счета на сумму 50 тысяч долларов США в течение месяца.
Все гости также обязаны предъявить отрицательный результат анализа на коронавирус, сделанный за 96 часов до прибытия. Прежде чем отправиться в страну путешественникам необходимо через интернет приобрести в Шри-Ланке тесты ПЦР. Каждый стоит 40 долларов США. Первый будет проведен по прибытии в отель, второй — через пять-семь дней или при появлении симптомов заболевания. Третий требуется тем, кто приезжает на 10-14 дней. Также туристы могут забронировать только сертифицированные отели – по крайней мере на первые две недели.