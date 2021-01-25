https://ria.ru/20210125/shkola-1594435254.html

Краснов поручил проверить качество питания в детсадах и школах

Краснов поручил проверить качество питания в детсадах и школах

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах, сообщает... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:05

2021-01-25T11:05

2021-01-25T11:33

россия

игорь краснов

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам проверить исполнение законодательства при организации питания детей в детских садах и школах, сообщает пресс-служба надзорного ведомства.В ходе надзорных мероприятий будет дана оценка исполнению законодательства о контрактной системе при организации питания детей, качества оказываемых услуг сторонними коммерческими организациями, обеспечения условий транспортировки и хранения продуктов питания, наличия документов, подтверждающих их качество и безопасность, обеспечения контроля за поступающей и готовой продукцией, реализацией требований к ее хранению, соблюдения санитарных норм работниками столовых и пищеблоков.Также запланировано проверить исполнение законодательства об образовании в части обеспечения с 1 сентября 2020 года обучающихся по образовательным программам начального общего образования бесплатным горячим питанием.Результаты проверки взяты под контроль в генеральной прокуратуре Российской Федерации.Ранее прокуратура Московской области начала проверку по факту отравления учащихся одной из школ подмосковной Электростали. Источник в медицинских кругах сообщил РИА Новости, что причиной отравления мог стать ротавирус. Помимо этого в подмосковном Красноармейске ранее отравилось свыше 90 школьников.

https://ria.ru/20210105/golikova-1592062127.html

россия

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, игорь краснов