https://ria.ru/20210125/sergeenko-1594495408.html

Неделя высокой моды в Париже открылась показом российского модельера

Неделя высокой моды в Париже открылась показом российского модельера

Неделя высокой моды в Париже открылась онлайн-показом коллекции от кутюр сезона весна-лето 2021 российского модельера Ульяны Сергеенко. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T16:18

2021-01-25T16:18

2021-01-25T16:35

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Неделя высокой моды в Париже открылась онлайн-показом коллекции от кутюр сезона весна-лето 2021 российского модельера Ульяны Сергеенко. Коллекция создана в стиле ар-деко с мотивами народных промыслов. Вместо традиционного показа, ее представили в виде фешн-фильма. На сайте дизайнера можно подробно почитать об истории создания коллекции.Один из авторов telegram-канала "Антиглянец" Юлия Пош (#Светская Пош) прокомментировала новую работу дизайнера: "шоб нам всем было, куда это надеть в 2021 году". По словам Сергеенко, для коллекции были созданы сумки-авоськи с вышивкой, гальванизированной золотом, и клатчи, в которых сочетается лакированное дерево с резным орнаментом, инкрустация из металла и кожи. Художественные приемы навеяны графическими рисунками Эрте, скульптурами Деметера Чипаруса и образом легенды начала XX века — актрисы Веры Холодной.Ульяна Сергеенко — единственный российский модельер, принимающая участие в показах от кутюр на равных с Christian Dior, Chanel, Armani Privе, Valentino и другими. В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекцией некоторые дома, в частности, Dior, показывают записанные заранее фильмы, а кто-то (в том числе Chanel) проводит на официальной странице Недели трансляции показов без зрителей. Неделя высокой моды проходит с 25 по 28 января.

https://ria.ru/20210121/inauguratsiya-1593982446.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, стиль жизни, новости культуры, chanel, вера холодная, елец, париж, christian dior, мода