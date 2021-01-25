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https://ria.ru/20210125/sergeenko-1594495408.html
Неделя высокой моды в Париже открылась показом российского модельера
Неделя высокой моды в Париже открылась показом российского модельера
Неделя высокой моды в Париже открылась онлайн-показом коллекции от кутюр сезона весна-лето 2021 российского модельера Ульяны Сергеенко. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:18
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культура
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новости культуры
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Неделя высокой моды в Париже открылась онлайн-показом коллекции от кутюр сезона весна-лето 2021 российского модельера Ульяны Сергеенко. Коллекция создана в стиле ар-деко с мотивами народных промыслов. Вместо традиционного показа, ее представили в виде фешн-фильма. На сайте дизайнера можно подробно почитать об истории создания коллекции.Один из авторов telegram-канала "Антиглянец" Юлия Пош (#Светская Пош) прокомментировала новую работу дизайнера: "шоб нам всем было, куда это надеть в 2021 году". По словам Сергеенко, для коллекции были созданы сумки-авоськи с вышивкой, гальванизированной золотом, и клатчи, в которых сочетается лакированное дерево с резным орнаментом, инкрустация из металла и кожи. Художественные приемы навеяны графическими рисунками Эрте, скульптурами Деметера Чипаруса и образом легенды начала XX века — актрисы Веры Холодной.Ульяна Сергеенко — единственный российский модельер, принимающая участие в показах от кутюр на равных с Christian Dior, Chanel, Armani Privе, Valentino и другими. В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекцией некоторые дома, в частности, Dior, показывают записанные заранее фильмы, а кто-то (в том числе Chanel) проводит на официальной странице Недели трансляции показов без зрителей. Неделя высокой моды проходит с 25 по 28 января.
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РИА Новости
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коронавирус covid-19, стиль жизни, новости культуры, chanel, вера холодная, елец, париж, christian dior, мода

Неделя высокой моды в Париже открылась показом российского модельера

16:18 25.01.2021 (обновлено: 16:35 25.01.2021)
 
© @ulyanasergeenko/InstagramПоказ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© @ulyanasergeenko/Instagram
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Неделя высокой моды в Париже открылась онлайн-показом коллекции от кутюр сезона весна-лето 2021 российского модельера Ульяны Сергеенко.
© @ulyanasergeenko/InstagramПоказ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
1 из 4
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
© @ulyanasergeenko/Instagram
© @ulyanasergeenko/InstagramПоказ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
2 из 4
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
© @ulyanasergeenko/Instagram
© @ulyanasergeenko/InstagramПоказ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
3 из 4
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
© @ulyanasergeenko/Instagram
© @ulyanasergeenko/InstagramПоказ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
4 из 4
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
© @ulyanasergeenko/Instagram
1 из 4
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
© @ulyanasergeenko/Instagram
2 из 4
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
© @ulyanasergeenko/Instagram
3 из 4
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
© @ulyanasergeenko/Instagram
4 из 4
Показ коллекции Ulyana Sergeenko на Неделе моды в Париже. Кадр видео
© @ulyanasergeenko/Instagram
Коллекция создана в стиле ар-деко с мотивами народных промыслов. Вместо традиционного показа, ее представили в виде фешн-фильма.

"В этом сезоне кутюрный модный Дом Ulyana Sergeenko впервые сотрудничает с таким большим количеством русских народных ремесел. Мастера завода "Гусь Хрустальный" впервые взялись за изготовление деталей для одежды и аксессуаров (ради чего буквально разбивали драгоценные хрустальные вазы), художники "Ростовской финифти" расписывают миниатюрные эмали для костюмов, кружевницы в Ельце потратили на создание элементов для коллекции почти десять тысяч метров ниток, на фабрике "Кадомский Вениз" для нас впервые выплетают кружевные детали для вечерних платьев", — рассказала РИА Новости Ульяна Сергеенко.

На сайте дизайнера можно подробно почитать об истории создания коллекции.
Один из авторов telegram-канала "Антиглянец" Юлия Пош (#Светская Пош) прокомментировала новую работу дизайнера: "шоб нам всем было, куда это надеть в 2021 году".
По словам Сергеенко, для коллекции были созданы сумки-авоськи с вышивкой, гальванизированной золотом, и клатчи, в которых сочетается лакированное дерево с резным орнаментом, инкрустация из металла и кожи. Художественные приемы навеяны графическими рисунками Эрте, скульптурами Деметера Чипаруса и образом легенды начала XX века — актрисы Веры Холодной.
Ульяна Сергеенко — единственный российский модельер, принимающая участие в показах от кутюр на равных с Christian Dior, Chanel, Armani Privе, Valentino и другими. В этом году в связи с пандемией коронавирусной инфекцией некоторые дома, в частности, Dior, показывают записанные заранее фильмы, а кто-то (в том числе Chanel) проводит на официальной странице Недели трансляции показов без зрителей.
Неделя высокой моды проходит с 25 по 28 января.
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