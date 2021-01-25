https://ria.ru/20210125/sabadash-1594562769.html

Экс-сенатора Сабадаша госпитализировали из зала суда в Петербурге

Экс-сенатора Сабадаша госпитализировали из зала суда в Петербурге

Экс-сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша, который стал фигурантом нового уголовного дела после освобождения из колонии,... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T23:45

2021-01-25T23:45

2021-01-25T23:45

александр сабадаш

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Экс-сенатора от Ненецкого автономного округа Александра Сабадаша, который стал фигурантом нового уголовного дела после освобождения из колонии, госпитализировали из зала горсуда Петербурга во время заседания по апелляции на решение о его домашнем аресте, сообщили в объединённой пресс-службе судов города.В объединённой пресс-службе судов добавили, что инициатором апелляции выступила прокуратура, которая настаивала на заключение под стражу экс-сенатора и не была согласна с выбранной мерой пресечения районным судом - домашним арестом.В январе у Сабадаша закончился срок отбытия наказания по делу о мошенничествах в банке "Таврический". Сразу же после этого ему были предъявлены новые обвинения. Так, по данным объединённой пресс-службы судов, Сабадаш стал фигурантом еще нескольких уголовных дел о крупном мошенничестве (часть 4 статья 159 УК РФ), а также двух преступлениях по отмыванию денег (п. "б" ч. 4 ст. 174.1 УК РФ). Ему предъявили обвинение в хищении более 458 миллионов рублей у банка "Таврический", а также отмывании денег на сумму более 300 миллионов рублей.Ранее сообщалось, что в августе 2018 года горсуд Петербурга оставил без изменений приговор бывшему сенатору Александру Сабадашу, а также руководителям банка "Таврический" Сомову и Гаркуше. Бывшие топ-менеджеры банка "Таврический" получили по 7 лет колонии по делу о мошенническом хищении около 200 миллионов рублей у банка в 2013 году. В объединенной пресс-службе судов Петербурга РИА Новости уточняли, что они вышли на свободу по УДО в начале декабря 2019 года, а Сабадаш остался отбывать свой срок дальше в колонии.

https://ria.ru/20201229/rankhigs-1591372887.html

санкт-петербург

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александр сабадаш, санкт-петербург, происшествия