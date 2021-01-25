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Минсельхоз не ожидает дефицита продовольствия в России
Минсельхоз не ожидает дефицита продовольствия в России
Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке АПК как стабильную, министерство не ожидает возникновения дефицита каких-либо продуктов и не обсуждает... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:45
2021-01-25T17:45
2021-01-25T17:45
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
экономика
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке АПК как стабильную, министерство не ожидает возникновения дефицита каких-либо продуктов и не обсуждает дополнительные ограничения для стабилизации цен на продукты, говорится в сообщении Минсельхоза."Отметим, что производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности. Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", - добавляет министерство.
РИА Новости
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министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика