https://ria.ru/20210125/rynok-1594520776.html

Минсельхоз не ожидает дефицита продовольствия в России

Минсельхоз не ожидает дефицита продовольствия в России

Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке АПК как стабильную, министерство не ожидает возникновения дефицита каких-либо продуктов и не обсуждает... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:45

2021-01-25T17:45

2021-01-25T17:45

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

экономика

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Минсельхоз РФ оценивает ситуацию на российском рынке АПК как стабильную, министерство не ожидает возникновения дефицита каких-либо продуктов и не обсуждает дополнительные ограничения для стабилизации цен на продукты, говорится в сообщении Минсельхоза."Отметим, что производство продукции АПК в России демонстрирует устойчивый рост, что позволяет обеспечивать внутренний рынок всеми основными категориями продуктов питания и перевыполнять пороговые значения по многим показателям Доктрины продовольственной безопасности. Минсельхоз России оценивает текущую ситуацию на рынке АПК как стабильную и не ожидает возникновения дефицита каких-либо видов продовольствия", - добавляет министерство.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), экономика