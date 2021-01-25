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"Роскосмос" готов продолжить консультации с США по окололунной станции
"Роскосмос" готов продолжить консультации с США по окололунной станции
"Роскосмос" готов продолжить консультации с США по тематике окололунной станции, но участвовать в создании Gateway не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:21
2021-01-25T13:24
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Роскосмос" готов продолжить консультации с США по тематике окололунной станции, но участвовать в создании Gateway не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации."По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе. Вместе с тем, учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказали в "Роскосмосе".Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что российских специалистов исключили из экспертной группы по рассмотрению перспектив создания окололунной станции Gateway.В 2017 году Россия и США в Австралии подписали соглашение о сотрудничестве по созданию международной окололунной станции. Перспективы развития сотрудничества, определение облика и выработку основных требований к станции на первом этапе осуществляла группа по исследованию возможностей МКС (ISS Exploration Capabilities Study Team, IECST) с участием представителей ЦНИИмаша, Ракетно-космической корпорации "Энергия" и "Роскосмоса". В 2018 году из этой группы была выделена отдельная группа по тематике окололунной станции Gateway Formulation Sync Review (FSR). Российские представители участвовали в ней в качестве наблюдателей.
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60
космос - риа наука, роскосмос, сша

"Роскосмос" готов продолжить консультации с США по окололунной станции

11:21 25.01.2021 (обновлено: 13:24 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Сергей МамонтовПавильон "Роскосмоса"
Павильон Роскосмоса - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Сергей Мамонтов
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Роскосмос" готов продолжить консультации с США по тематике окололунной станции, но участвовать в создании Gateway не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе. Вместе с тем, учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказали в "Роскосмосе".
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что российских специалистов исключили из экспертной группы по рассмотрению перспектив создания окололунной станции Gateway.
В 2017 году Россия и США в Австралии подписали соглашение о сотрудничестве по созданию международной окололунной станции. Перспективы развития сотрудничества, определение облика и выработку основных требований к станции на первом этапе осуществляла группа по исследованию возможностей МКС (ISS Exploration Capabilities Study Team, IECST) с участием представителей ЦНИИмаша, Ракетно-космической корпорации "Энергия" и "Роскосмоса". В 2018 году из этой группы была выделена отдельная группа по тематике окололунной станции Gateway Formulation Sync Review (FSR). Российские представители участвовали в ней в качестве наблюдателей.
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