https://ria.ru/20210125/roskosmos-1594438684.html
"Роскосмос" готов продолжить консультации с США по окололунной станции
"Роскосмос" готов продолжить консультации с США по окололунной станции
"Роскосмос" готов продолжить консультации с США по тематике окололунной станции, но участвовать в создании Gateway не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:21
2021-01-25T11:21
2021-01-25T13:24
хочу стать космонавтом
космос - риа наука
роскосмос
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_0:81:2499:1486_1920x0_80_0_0_c8fe75429c76ee94f06e4d973521cdde.jpg
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Роскосмос" готов продолжить консультации с США по тематике окололунной станции, но участвовать в создании Gateway не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации."По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе. Вместе с тем, учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказали в "Роскосмосе".Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что российских специалистов исключили из экспертной группы по рассмотрению перспектив создания окололунной станции Gateway.В 2017 году Россия и США в Австралии подписали соглашение о сотрудничестве по созданию международной окололунной станции. Перспективы развития сотрудничества, определение облика и выработку основных требований к станции на первом этапе осуществляла группа по исследованию возможностей МКС (ISS Exploration Capabilities Study Team, IECST) с участием представителей ЦНИИмаша, Ракетно-космической корпорации "Энергия" и "Роскосмоса". В 2018 году из этой группы была выделена отдельная группа по тематике окололунной станции Gateway Formulation Sync Review (FSR). Российские представители участвовали в ней в качестве наблюдателей.
https://ria.ru/20201231/roskosmos-1591734008.html
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/156322/57/1563225736_204:0:2293:1567_1920x0_80_0_0_c69b90a14a9df923e940b4760431d9cc.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
космос - риа наука, роскосмос, сша
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
"Роскосмос
" готов продолжить консультации с США
по тематике окололунной станции, но участвовать в создании Gateway не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации.
"По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе. Вместе с тем, учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказали в "Роскосмосе".
Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что российских специалистов исключили из экспертной группы по рассмотрению перспектив создания окололунной станции Gateway.
В 2017 году Россия и США в Австралии подписали соглашение о сотрудничестве по созданию международной окололунной станции. Перспективы развития сотрудничества, определение облика и выработку основных требований к станции на первом этапе осуществляла группа по исследованию возможностей МКС (ISS Exploration Capabilities Study Team, IECST) с участием представителей ЦНИИмаша, Ракетно-космической корпорации "Энергия" и "Роскосмоса". В 2018 году из этой группы была выделена отдельная группа по тематике окололунной станции Gateway Formulation Sync Review (FSR). Российские представители участвовали в ней в качестве наблюдателей.