https://ria.ru/20210125/roskosmos-1594438684.html

"Роскосмос" готов продолжить консультации с США по окололунной станции

"Роскосмос" готов продолжить консультации с США по окололунной станции

"Роскосмос" готов продолжить консультации с США по тематике окололунной станции, но участвовать в создании Gateway не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:21

2021-01-25T11:21

2021-01-25T13:24

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. "Роскосмос" готов продолжить консультации с США по тематике окололунной станции, но участвовать в создании Gateway не будет, заявили РИА Новости в пресс-службе госкорпорации."По результатам проработки меморандума о взаимопонимании относительно сотрудничества в рамках проекта Gateway российская сторона приняла решение не участвовать в данной программе. Вместе с тем, учитывая важность сохранения научно-технологического потенциала освоения дальнего космоса, российская сторона продолжает мониторить ситуацию и готова продолжить с американской стороной диалог по вопросам, представляющим взаимный интерес", - сказали в "Роскосмосе".Ранее источник РИА Новости в ракетно-космической отрасли сообщил, что российских специалистов исключили из экспертной группы по рассмотрению перспектив создания окололунной станции Gateway.В 2017 году Россия и США в Австралии подписали соглашение о сотрудничестве по созданию международной окололунной станции. Перспективы развития сотрудничества, определение облика и выработку основных требований к станции на первом этапе осуществляла группа по исследованию возможностей МКС (ISS Exploration Capabilities Study Team, IECST) с участием представителей ЦНИИмаша, Ракетно-космической корпорации "Энергия" и "Роскосмоса". В 2018 году из этой группы была выделена отдельная группа по тематике окололунной станции Gateway Formulation Sync Review (FSR). Российские представители участвовали в ней в качестве наблюдателей.

https://ria.ru/20201231/roskosmos-1591734008.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

космос - риа наука, роскосмос, сша