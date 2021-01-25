https://ria.ru/20210125/romanov-1594440905.html
Видео проповедей бывшего схиигумена Сергия удалены с Youtube-канала
Видео проповедей бывшего схиигумена Сергия удалены с Youtube-канала
Видеозаписи проповедей бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) удалены с Youtube-канала его помощника Всеволода Могучева. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:34
2021-01-25T11:34
2021-01-25T11:34
религия и мировоззрение
среднеуральский женский монастырь
бывший схимонах сергий (николай романов)
новости - религия и мировоззрение
следственный комитет россии (ск рф)
екатеринбург
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ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Видеозаписи проповедей бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) удалены с Youtube-канала его помощника Всеволода Могучева.При попытке зайти в его канал появляется надпись "На этом канале нет видео".Суд в середине января арестовал на 15 суток Могучева по делу о возбуждении ненависти. Также он был арестован еще на 15 суток по делу о неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.Позже СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение. Романова задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.В конце декабря стало известно, что Сергий отказался в СИЗО от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что голодовкой это не считает. В середине января Романова перевели из СИЗО-7 в "Матросскую тишину". Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что Романов начал принимать пищу.
https://ria.ru/20210120/eks-skhiigumen-1593898750.html
https://ria.ru/20210120/golodovka-1593811661.html
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среднеуральский женский монастырь, бывший схимонах сергий (николай романов), новости - религия и мировоззрение, следственный комитет россии (ск рф), екатеринбург
ЕКАТЕРИНБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Видеозаписи проповедей бывшего схиигумена Сергия (Николая Романова) удалены с Youtube-канала его помощника Всеволода Могучева.
При попытке зайти в его канал появляется надпись "На этом канале нет видео".
Суд в середине января арестовал на 15 суток Могучева по делу о возбуждении ненависти. Также он был арестован еще на 15 суток по делу о неповиновении законному требованию сотрудника полиции в связи с исполнением им обязанностей по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Духовник и основатель Среднеуральского женского монастыря Сергий оказался в центре внимания после того, как стал говорить в проповедях, что COVID-19 - это "псевдопандемия", что россиян хотят поместить в "электронный лагерь сатаны", "беззаконно сажают на самоизоляцию", лишают "свободы и работы". Впоследствии церковный суд лишил его сана, но он продолжил проводить богослужения и выступать публично в нарушение запрета правящего архиерея, в связи с чем в сентябре был отлучен от Церкви. По административному делу о распространении недостоверной информации он был оштрафован на 90 тысяч рублей, а в рамках дела по статье "возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства" - на 18 тысяч рублей. Оба решения суда Сергий обжаловал, но суд апелляции отклонил.
Позже СК РФ заявил о возбуждении еще одного уголовного дела по этим событиям - об истязании детей на территории монастыря и халатности местных органов профилактики. По данным ведомства, у Сергия уже есть судимость за убийство и разбойное нападение. Романова задержали в конце декабря в Среднеуральском женском монастыре и после допроса доставили из Екатеринбурга в Москву. По обвинению по статьям о склонении к самоубийству, нарушении права на свободу совести и вероисповедания и самоуправстве Басманный суд арестовал его на два месяца.
В конце декабря стало известно, что Сергий отказался в СИЗО от еды и воды, потому что решил поститься, при этом он заявлял, что голодовкой это не считает. В середине января Романова перевели из СИЗО-7 в "Матросскую тишину". Уполномоченный по правам человека в Свердловской области Татьяна Мерзлякова сообщила, что Романов начал принимать пищу.