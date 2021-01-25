https://ria.ru/20210125/rekomendatsii-1594491896.html

Британский МИД рекомендовал соотечественникам в России избегать митингов

Британский МИД рекомендовал соотечественникам в России избегать митингов

МИД Великобритании рекомендует находящимся в России гражданам обходить стороной митинги и не выражать публично мнения по политическим вопросам в стране. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:31

2021-01-25T15:31

2021-01-25T16:35

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ЛОНДОН, 25 янв — РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании рекомендует находящимся в России гражданам обходить стороной митинги и не выражать публично мнения по политическим вопросам в стране."Хотя британское посольство в Москве не располагает сведениями о каком-либо увеличении трудностей для британцев, которые едут в Россию, вам рекомендуется сохранять бдительность, избегать любых протестов и демонстраций и избегать публичных комментариев касательно политических событий", — говорится в обновленной в понедельник рекомендации британского внешнеполитического ведомства.Как отмечает МИД Британии, политические манифестации проходят обычно при наличии разрешения властей."Неразрешенные демонстрации могут повлечь за собой жесткий ответ российских властей, иногда приводящий к насилию. По российскому закону действия одного человека могут считаться протестом, и, если нет разрешения, они тоже могут повлечь за собой жесткий ответ", — предупреждает МИД.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.

https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел. 2021-01-25T15:31 true PT1M57S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, форин-офис, великобритания, в мире