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Британский МИД рекомендовал соотечественникам в России избегать митингов
Британский МИД рекомендовал соотечественникам в России избегать митингов
МИД Великобритании рекомендует находящимся в России гражданам обходить стороной митинги и не выражать публично мнения по политическим вопросам в стране. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:31
2021-01-25T15:31
2021-01-25T16:35
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ЛОНДОН, 25 янв — РИА Новости, Мария Табак. МИД Великобритании рекомендует находящимся в России гражданам обходить стороной митинги и не выражать публично мнения по политическим вопросам в стране."Хотя британское посольство в Москве не располагает сведениями о каком-либо увеличении трудностей для британцев, которые едут в Россию, вам рекомендуется сохранять бдительность, избегать любых протестов и демонстраций и избегать публичных комментариев касательно политических событий", — говорится в обновленной в понедельник рекомендации британского внешнеполитического ведомства.Как отмечает МИД Британии, политические манифестации проходят обычно при наличии разрешения властей."Неразрешенные демонстрации могут повлечь за собой жесткий ответ российских властей, иногда приводящий к насилию. По российскому закону действия одного человека могут считаться протестом, и, если нет разрешения, они тоже могут повлечь за собой жесткий ответ", — предупреждает МИД.Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.
https://ria.ru/20210125/agitatory-1594365334.html
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РИА Новости
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Беспорядки и задержания: по стране прокатились незаконные акции протеста
Волна несогласованных акций в поддержку Алексея Навального прошла в субботу по России. По официальным данным, свыше 4 тысяч человек вышли на Пушкинскую площадь в Москве, по неофициальным – десятки тысяч. В ходе акций люди бросали бутылки, дымовые шашки и снежки в полицейских, а также нападали на силовиков. Около тысячи человек задержаны, возбуждено несколько уголовных дел.
2021-01-25T15:31
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россия, форин-офис, великобритания, в мире
ЛОНДОН, 25 янв — РИА Новости, Мария Табак.
МИД Великобритании
рекомендует находящимся в России гражданам обходить стороной митинги и не выражать публично мнения по политическим вопросам в стране.
"Хотя британское посольство в Москве
не располагает сведениями о каком-либо увеличении трудностей для британцев, которые едут в Россию, вам рекомендуется сохранять бдительность, избегать любых протестов и демонстраций и избегать публичных комментариев касательно политических событий", — говорится в обновленной в понедельник рекомендации британского внешнеполитического ведомства.
"Политические митинги и демонстрации могут происходить в Москве, Санкт-Петербурге и других местах по всей России. Узнавайте последние новости в местных СМИ, будьте бдительны и избегайте любых демонстраций", — отмечается в сообщении.
Как отмечает МИД Британии, политические манифестации проходят обычно при наличии разрешения властей.
"Неразрешенные демонстрации могут повлечь за собой жесткий ответ российских властей, иногда приводящий к насилию. По российскому закону действия одного человека могут считаться протестом, и, если нет разрешения, они тоже могут повлечь за собой жесткий ответ", — предупреждает МИД.
Несогласованные акции прошли в субботу в разных городах России. МВД России и Генпрокуратура неоднократно предупреждали об ответственности как организаторов, так и рядовых участников несогласованных акций.