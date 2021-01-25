https://ria.ru/20210125/rebenok-1594553214.html

В Москве пятилетний ребенок пострадал в ДТП с трамваем

В Москве пятилетний ребенок пострадал в ДТП с трамваем

Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с трамваем в Москве, он госпитализирован, сообщает столичный департамент транспорта. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T21:19

2021-01-25T21:19

2021-01-25T21:19

москва

происшествия

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Пятилетний ребенок пострадал в ДТП с трамваем в Москве, он госпитализирован, сообщает столичный департамент транспорта.Отмечается, около 19.00 в районе дома №3 по проезду Дежнева произошло ДТП с участием трамвая №17 и пешехода. Движение трамваев №17 временно задерживаюсь, но уже восстановлено."В ДТП пострадал ребенок пять лет. По предварительным данным, ребенок отбежал от родителей и оказался перед приближающимся трамваем. Он госпитализирован, оказывается необходимая медицинская помощь. Будьте внимательны на дорогах. Берегите себя и своих детей", - говорится в сообщении в Telegram-канале дептранса.

https://ria.ru/20201102/rebenok-1582616858.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, происшествия