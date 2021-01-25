https://ria.ru/20210125/putin-1594503219.html
Путин выступит на форуме в Давосе 27 января
Путин выступит на форуме в Давосе 27 января
Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на форуме в Давосе 27 января, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T16:25
2021-01-25T16:25
2021-01-25T16:32
дмитрий песков
всемирный экономический форум
владимир путин
давос
в мире
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин планирует выступить на форуме в Давосе 27 января, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков."Давос подтверждаю 27 числа", - сказал Песков РИА Новости.Ранее пресс-секретарь президента сообщил РИА Новости, что выступление Путина на форуме будет публичным. Что касается дискуссий, то они обычно проходят в закрытом режиме.Путин выступал на международном экономическом Давосском форуме в 2009 году.
https://ria.ru/20200121/1563619927.html
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дмитрий песков, всемирный экономический форум, владимир путин, давос, в мире