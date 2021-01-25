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Путин напомнил о беспорядках в США, говоря о незаконных акциях в России
Путин напомнил о беспорядках в США, говоря о незаконных акциях в России
Президент России Владимир Путин в контексте субботних несогласованных акций в РФ напомнил о примере беспорядков в США, где участникам захвата Капитолия обещают... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:59
2021-01-25T15:59
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в контексте субботних несогласованных акций в РФ напомнил о примере беспорядков в США, где участникам захвата Капитолия обещают от 15 до 25 лет, а также о расстреле Белого дома в Москве 1993 года, и заявил, что ответственные люди не должны допускать нарушений закона."Все можно делать, но не выходя за рамки закона. Смотрите, что в Штатах произошло: толпа захватила парламент. У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы, - молодые люди этого даже не знают. Стреляли из танков, прямо, прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно", - сказал Путин в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.По его словам, совсем молодые люди не слышали об этих событиях российской истории. "Но молодые люди - совсем если школьники - так они это не видели, не слышали. Для них это все равно что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Так далеко, они даже не чувствуют этого ничего. Но люди повзрослее должны это знать, должны помнить. И ни в коем случае - особенно, ответственные люди - ни в коем случае этого не должны допускать", - уверен президент РФ.Он также вновь вернулся к теме захвата Капитолия в США. "Вон в Вашингтоне захватили парламент. Что с этими людьми делают? Как сказал один из руководителей ФБР, "у нас длинные руки, всех достанем, всех поймаем, всех посадим". От 15 до 25 лет, как за внутренний терроризм. Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами. Но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет", - заявил Путин.
https://ria.ru/20210125/arest-1594492135.html
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фбр, капитолий, владимир путин, москва, вашингтон (город), сша, общество

Путин напомнил о беспорядках в США, говоря о незаконных акциях в России

15:59 25.01.2021
 
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
Президент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин в контексте субботних несогласованных акций в РФ напомнил о примере беспорядков в США, где участникам захвата Капитолия обещают от 15 до 25 лет, а также о расстреле Белого дома в Москве 1993 года, и заявил, что ответственные люди не должны допускать нарушений закона.
"Все можно делать, но не выходя за рамки закона. Смотрите, что в Штатах произошло: толпа захватила парламент. У нас был момент, когда стреляли по парламенту в центре Москвы, - молодые люди этого даже не знают. Стреляли из танков, прямо, прямой наводкой по зданию парламента. И это было не так давно", - сказал Путин в понедельник на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
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По его словам, совсем молодые люди не слышали об этих событиях российской истории. "Но молодые люди - совсем если школьники - так они это не видели, не слышали. Для них это все равно что нашествие Наполеона на Москву в 1812 году. Так далеко, они даже не чувствуют этого ничего. Но люди повзрослее должны это знать, должны помнить. И ни в коем случае - особенно, ответственные люди - ни в коем случае этого не должны допускать", - уверен президент РФ.
Он также вновь вернулся к теме захвата Капитолия в США. "Вон в Вашингтоне захватили парламент. Что с этими людьми делают? Как сказал один из руководителей ФБР, "у нас длинные руки, всех достанем, всех поймаем, всех посадим". От 15 до 25 лет, как за внутренний терроризм. Они же ведь тоже вышли с политическими лозунгами. Но за рамками закона. Почему у нас за рамками закона должно быть все разрешено? Нет", - заявил Путин.
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