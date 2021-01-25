Путин рассказал, как учился играть на баяне
© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит в режиме видеоконференции встречу с учащимися высших учебных заведений по случаю Дня российского студенчества
ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин вспомнил, как учился играть на баяне в детстве.
"Я когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать. Правда, с тех пор уже много времени прошло. Но это не прошло бесследно, потому что все это имеет значение", - рассказал он на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
По словам президента, любое воспитание, особенно в музыкальной сфере, благотворно отражается на развитии человека.
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