Путин рассказал, как учился играть на баяне

"Я когда был совсем пацаном, меня мама с папой продвигали в направлении умения играть на баяне. Я немножко умел это делать. Правда, с тех пор уже много времени прошло. Но это не прошло бесследно, потому что все это имеет значение", - рассказал он на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.