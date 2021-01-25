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Путин прокомментировал незаконные акции в России
Путин прокомментировал незаконные акции в России
Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, прошедшие в субботу, заявил, что все имеют право выражать точку зрения, но законными... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:18
2021-01-25T16:47
владимир путин
общество
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, прошедшие в субботу, заявил, что все имеют право выражать точку зрения, но законными методами, а выходящее за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно и уже приводило к раскачке общества."Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.По его словам, в своей истории Россия неоднократно сталкивалась с событиями, "когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения".Так было, например, после Первой мировой войны в результате Октябрьской революции, уточнил Путин."Какими благими намерениями руководствовались люди, которые раскачивали Российскую империю, и к чему это потом привело, сейчас не буду даже все перечислять. Или в 1990-е годы, когда все было, казалось бы, так плохо, что хуже не будет. Нет, после крушения Советского Союза стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти, что это возможно", - продолжил он, добавив, что это отразилось на жизни конкретных людей."Я уж не говорю об утрате геополитических позиций большой России, но уже и в жизни конкретных людей. Экономика развалилась, армия развалилась, правоохранительная сфера, медицина - все, все рухнуло. И люди прошли через тяжелые испытания гражданской войной, фактически, которая была развернута международным терроризмом на Кавказе", - сказал президент РФ.
https://ria.ru/20210125/protest-1594469126.html
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Путин: "Протестующие и правоохранители должны действовать в рамках закона"
Президент России на встрече со студентами 25 января высказался в отношении несогласованных акций в России.
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владимир путин, общество

Путин прокомментировал незаконные акции в России

15:18 25.01.2021 (обновлено: 16:47 25.01.2021)
 
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент России Владимир Путин, комментируя несогласованные акции, прошедшие в субботу, заявил, что все имеют право выражать точку зрения, но законными методами, а выходящее за рамки закона - не просто контрпродуктивно, а опасно и уже приводило к раскачке общества.
"Я уже много раз высказывался на подобные темы и хочу подчеркнуть: все люди имеют право выражать свою точку зрения в тех рамках, которые предусмотрены законом. Все, что выходит за рамки закона, не просто контрпродуктивно, а опасно", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
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По его словам, в своей истории Россия неоднократно сталкивалась с событиями, "когда ситуация выходила далеко за рамки закона и приводила к такой раскачке общества и государства, от которой страдали не только те, кто раскачивали государство и общество, но и те люди, которые к этому не имели никакого отношения".
Так было, например, после Первой мировой войны в результате Октябрьской революции, уточнил Путин.
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"Какими благими намерениями руководствовались люди, которые раскачивали Российскую империю, и к чему это потом привело, сейчас не буду даже все перечислять. Или в 1990-е годы, когда все было, казалось бы, так плохо, что хуже не будет. Нет, после крушения Советского Союза стало настолько хуже, что никому и в голову не могло прийти, что это возможно", - продолжил он, добавив, что это отразилось на жизни конкретных людей.
"Я уж не говорю об утрате геополитических позиций большой России, но уже и в жизни конкретных людей. Экономика развалилась, армия развалилась, правоохранительная сфера, медицина - все, все рухнуло. И люди прошли через тяжелые испытания гражданской войной, фактически, которая была развернута международным терроризмом на Кавказе", - сказал президент РФ.
 
Владимир ПутинОбщество
 
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