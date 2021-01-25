https://ria.ru/20210125/putin-1594485866.html

Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом

Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом

Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:02

2021-01-25T15:02

2021-01-25T15:35

владимир путин

общество

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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом.Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов задал Путину вопрос об опубликованном на видеоплатформе YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.Президент, отвечая на вопрос, сказал, что среди упомянутых в расследовании есть люди, которых он не знает вообще, но есть и его приятели и бывшие коллеги, некоторые из них давно занимаются бизнесом. Он добавил, что самого его бизнес никогда не интересовал, хотя многие его коллеги, такие как бывший президент США Дональд Трамп и бывший президент Украины Петр Порошенко, бизнесом занимались."Хочу закончить ответ тем, с чего начал. Я не занимался этим никогда", - заявил Путин.Владимир Путин объяснил, что бизнес никогда его не интересовал, не потому что это плохо, а потому что это совсем не его.

https://ria.ru/20210125/putin-1594483963.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество