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Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом
Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:02
2021-01-25T15:02
2021-01-25T15:35
владимир путин
общество
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ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин заявил, что никогда не занимался бизнесом.Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов задал Путину вопрос об опубликованном на видеоплатформе YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.Президент, отвечая на вопрос, сказал, что среди упомянутых в расследовании есть люди, которых он не знает вообще, но есть и его приятели и бывшие коллеги, некоторые из них давно занимаются бизнесом. Он добавил, что самого его бизнес никогда не интересовал, хотя многие его коллеги, такие как бывший президент США Дональд Трамп и бывший президент Украины Петр Порошенко, бизнесом занимались."Хочу закончить ответ тем, с чего начал. Я не занимался этим никогда", - заявил Путин.Владимир Путин объяснил, что бизнес никогда его не интересовал, не потому что это плохо, а потому что это совсем не его.
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владимир путин, общество
ЗАВИДОВО (Тверская обл.), 25 янв - РИА Новости.
Президент РФ Владимир Путин
заявил, что никогда не занимался бизнесом.
Путин в понедельник провел встречу с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества. Во время встречи студент третьего курса Уфимского государственного нефтяного технического университет Даниил Чемезов задал Путину вопрос об опубликованном на видеоплатформе YouTube фильме о том, что у президента якобы имеется дворец в Геленджике. Студент спросил Путина, правда ли это.
Президент, отвечая на вопрос, сказал, что среди упомянутых в расследовании есть люди, которых он не знает вообще, но есть и его приятели и бывшие коллеги, некоторые из них давно занимаются бизнесом. Он добавил, что самого его бизнес никогда не интересовал, хотя многие его коллеги, такие как бывший президент США Дональд Трамп
и бывший президент Украины Петр Порошенко
, бизнесом занимались.
"Хочу закончить ответ тем, с чего начал. Я не занимался этим никогда", - заявил Путин.
Владимир Путин объяснил, что бизнес никогда его не интересовал, не потому что это плохо, а потому что это совсем не его.
"Бизнес меня никогда не интересовал. Не потому, что это плохо, нет, наоборот, я считаю, что очень благородное занятие, если думать особенно о социальной стороне бизнеса, о создании рабочих мест, о достойной заработной плате, о развитии отраслей экономики, это очень здорово и очень полезно. Но это не мое совсем", - заявил президент.