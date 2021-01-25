https://ria.ru/20210125/pugalo-1594426699.html

Якутский фильм "Пугало" получил спецпремию на фестивале в Норвегии

Якутский фильм "Пугало" получил спецпремию на фестивале в Норвегии

Фильм "Пугало" якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил премию "Вера в кино" на кинофестивале Tromsø Internasjonale Filmfestival в Норвегии, сообщает в... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T10:13

2021-01-25T10:13

2021-01-25T11:23

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ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Фильм "Пугало" якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил премию "Вера в кино" на кинофестивале Tromsø Internasjonale Filmfestival в Норвегии, сообщает в понедельник официальный информационный портал Республики Саха."Пугало" - мистическая драма о якутской колдунье. Лента Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии."Все три моих фильма были показаны на вашем фестивале. Я был у вас два года назад — в замечательном Тромсё. Очень скучаю. Благодарю вас за приз "Вера в кино". Думаю, что такая поддержка с вашей стороны нас вдохновляет, и прекрасно, что вы поддерживаете кино, которое снимается на Крайнем Севере", — обратился к организаторам Давыдов, чьи слова приводятся в сообщении портала."Пугало" стало триумфатором 31-го "Кинотавра", который проходил с 11 по 18 сентября 2020 года. "Пугало" также наградили за лучшую женскую роль — ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай.Фестиваль в Тромсё - один из крупнейших в Северной Европе. Он ежегодно привлекает внимание более 60 тысяч зрителей со всего мира. Проводится с 1991 года. Премия присуждается в том случае, если фильм побуждает к размышлениям о месте религии в жизни людей. Победитель получает расписанную вручную икону, созданную в монастыре кармелитов в Тромсё.

https://ria.ru/20210123/premiya-1594265351.html

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новости - религия и мировоззрение, республика саха (якутия), кино и сериалы, новости культуры, норвегия