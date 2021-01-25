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https://ria.ru/20210125/pugalo-1594426699.html
Якутский фильм "Пугало" получил спецпремию на фестивале в Норвегии
Якутский фильм "Пугало" получил спецпремию на фестивале в Норвегии
Фильм "Пугало" якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил премию "Вера в кино" на кинофестивале Tromsø Internasjonale Filmfestival в Норвегии, сообщает в... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T10:13
2021-01-25T11:23
новости - религия и мировоззрение
культура
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кино и сериалы
новости культуры
норвегия
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ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Фильм "Пугало" якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил премию "Вера в кино" на кинофестивале Tromsø Internasjonale Filmfestival в Норвегии, сообщает в понедельник официальный информационный портал Республики Саха."Пугало" - мистическая драма о якутской колдунье. Лента Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии."Все три моих фильма были показаны на вашем фестивале. Я был у вас два года назад — в замечательном Тромсё. Очень скучаю. Благодарю вас за приз "Вера в кино". Думаю, что такая поддержка с вашей стороны нас вдохновляет, и прекрасно, что вы поддерживаете кино, которое снимается на Крайнем Севере", — обратился к организаторам Давыдов, чьи слова приводятся в сообщении портала."Пугало" стало триумфатором 31-го "Кинотавра", который проходил с 11 по 18 сентября 2020 года. "Пугало" также наградили за лучшую женскую роль — ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай.Фестиваль в Тромсё - один из крупнейших в Северной Европе. Он ежегодно привлекает внимание более 60 тысяч зрителей со всего мира. Проводится с 1991 года. Премия присуждается в том случае, если фильм побуждает к размышлениям о месте религии в жизни людей. Победитель получает расписанную вручную икону, созданную в монастыре кармелитов в Тромсё.
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новости - религия и мировоззрение, республика саха (якутия), кино и сериалы, новости культуры, норвегия

Якутский фильм "Пугало" получил спецпремию на фестивале в Норвегии

10:13 25.01.2021 (обновлено: 11:23 25.01.2021)
 
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Пресс-служба "Кинотавра"
Читать ria.ru в
ХАБАРОВСК, 25 янв — РИА Новости. Фильм "Пугало" якутского режиссера Дмитрия Давыдова получил премию "Вера в кино" на кинофестивале Tromsø Internasjonale Filmfestival в Норвегии, сообщает в понедельник официальный информационный портал Республики Саха.
"Пугало" - мистическая драма о якутской колдунье. Лента Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии.
"Все три моих фильма были показаны на вашем фестивале. Я был у вас два года назад — в замечательном Тромсё. Очень скучаю. Благодарю вас за приз "Вера в кино". Думаю, что такая поддержка с вашей стороны нас вдохновляет, и прекрасно, что вы поддерживаете кино, которое снимается на Крайнем Севере", — обратился к организаторам Давыдов, чьи слова приводятся в сообщении портала.
"Пугало" стало триумфатором 31-го "Кинотавра", который проходил с 11 по 18 сентября 2020 года. "Пугало" также наградили за лучшую женскую роль — ее исполнила Валентина Романова-Чыскыырай.
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало
1 из 4
Кадр из фильма "Пугало"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© Пресс-служба "Кинотавра"Кадр из фильма "Пугало"
Кадр из фильма Пугало
2 из 4
Кадр из фильма "Пугало"
© Пресс-служба "Кинотавра"
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкРежиссер и сценарист фильма "Пугало" Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай (слева направо) у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Режиссер и сценарист фильма Пугало Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма в рамках 31-го кинофестиваля Кинотавр
3 из 4
Режиссер и сценарист фильма "Пугало" Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай (слева направо) у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктриса Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз в номинации "Лучшую женскую роль" в фильме "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз в номинации Лучшую женскую роль в фильме Пугало режиссера Дмитрия Давыдова на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля Кинотавр в Сочи.
4 из 4
Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз в номинации "Лучшую женскую роль" в фильме "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
1 из 4
Кадр из фильма "Пугало"
© Пресс-служба "Кинотавра"
2 из 4
Кадр из фильма "Пугало"
© Пресс-служба "Кинотавра"
3 из 4
Режиссер и сценарист фильма "Пугало" Дмитрий Давыдов и актриса Валентина Романова-Чыскыырай (слева направо) у Зимнего кинотеатра перед премьерой фильма в рамках 31-го кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
4 из 4
Актриса Валентина Романова-Чыскыырай, получившая приз в номинации "Лучшую женскую роль" в фильме "Пугало" режиссера Дмитрия Давыдова на церемонии закрытия 31-го Открытого Российского Кинофестиваля "Кинотавр" в Сочи.
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Фестиваль в Тромсё - один из крупнейших в Северной Европе. Он ежегодно привлекает внимание более 60 тысяч зрителей со всего мира. Проводится с 1991 года. Премия присуждается в том случае, если фильм побуждает к размышлениям о месте религии в жизни людей. Победитель получает расписанную вручную икону, созданную в монастыре кармелитов в Тромсё.
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