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В белорусской армии началась внезапная проверка боеготовности

В белорусской армии началась внезапная проверка боеготовности

Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности началась в Вооруженных силах Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба минобороны... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:41

2021-01-25T13:41

2021-01-25T13:41

вооруженные силы белоруссии

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МИНСК, 25 янв - РИА Новости. Внезапная комплексная проверка боевой и мобилизационной готовности началась в Вооруженных силах Белоруссии, сообщила в понедельник пресс-служба минобороны республики."В Вооруженных силах Республики Беларусь началась внезапная проверка боевой и мобилизационной готовности", - говорится в сообщении на сайте ведомства.Отмечается, что комплексная проверка стартовала в понедельник по распоряжению министра обороны Виктора Хренина под руководством начальника Генштаба – первого замминистра обороны Александра Вольфовича. По данным ведомства, основной целью проводимых мероприятий является проверка и повышение уровня боевой и мобилизационной готовности и способности соединений и воинских частей выполнить свои задачи по предназначению в современных условиях.Как сообщили в пресс-службе, некоторые воинские части и подразделения уже получили задачу на приведение в высшие степени боеготовности. Так, в частности, отдано соответствующее распоряжение на доукомплектование и приведение в боевую готовность одной из воинских частей 120-й гвардейской механизированной бригады.Согласно размещенной информации, действия войск пройдут практически на всех полигонах ВС и "отдельных участках местности". "Учитывая специфику выполняемых задач, войскам предстоит действовать в различных условиях – преодолевать водные преграды, отрабатывать учебно-боевые задачи днем и ночью, как в лесных массивах, так и в населенных пунктах", - добавили в минобороны.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

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вооруженные силы белоруссии, белоруссия, в мире