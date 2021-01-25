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В Москве проверят заведующую станцией скорой помощи из-за записи в Сети
В Москве проверят заведующую станцией скорой помощи из-за записи в Сети
Руководство станции скорой помощи в Москве проводит внутреннюю проверку в отношении заведующей, которая в грубой форме разговаривала с врачом, пытавшимся... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:00
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москва
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Руководство станции скорой помощи в Москве проводит внутреннюю проверку в отношении заведующей, которая в грубой форме разговаривала с врачом, пытавшимся получить больничный, сообщили РИА Новости на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.Ранее в Сети появилась информация, что заведующая подстанцией московской скорой помощи Наталья Романькова в грубой форме разговаривала с врачом, который пытался получить больничный.Также, администрация напомнила, что какие-либо высказывания и выражения в грубой и некорректной форме по отношению к персоналу на станции категорически неприемлемы."С сотрудниками будет проведена дополнительная беседа о необходимости соблюдения норм этики при общении в коллективе", - добавили в администрации.
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москва, общество

В Москве проверят заведующую станцией скорой помощи из-за записи в Сети

12:00 25.01.2021
 
© РИА Новости / Павел Лисицын / Перейти в фотобанкМашины скорой помощи
Машины скорой помощи - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Павел Лисицын
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Руководство станции скорой помощи в Москве проводит внутреннюю проверку в отношении заведующей, которая в грубой форме разговаривала с врачом, пытавшимся получить больничный, сообщили РИА Новости на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.
Ранее в Сети появилась информация, что заведующая подстанцией московской скорой помощи Наталья Романькова в грубой форме разговаривала с врачом, который пытался получить больничный.

"В связи с публикацией в интернете аудиозаписи разговора двух сотрудников станции скорой и неотложной медицинской помощи проводит внутреннюю проверку. Администрация станции обязательно пригласит врача – участника разговора – для уточнения всех обстоятельств ситуации, в частности, общения с его руководителем", - сообщили в администрации.

Также, администрация напомнила, что какие-либо высказывания и выражения в грубой и некорректной форме по отношению к персоналу на станции категорически неприемлемы.
"С сотрудниками будет проведена дополнительная беседа о необходимости соблюдения норм этики при общении в коллективе", - добавили в администрации.
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