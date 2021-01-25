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В Москве проверят заведующую станцией скорой помощи из-за записи в Сети

В Москве проверят заведующую станцией скорой помощи из-за записи в Сети

Руководство станции скорой помощи в Москве проводит внутреннюю проверку в отношении заведующей, которая в грубой форме разговаривала с врачом, пытавшимся... РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:00

2021-01-25T12:00

2021-01-25T12:00

москва

общество

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Руководство станции скорой помощи в Москве проводит внутреннюю проверку в отношении заведующей, которая в грубой форме разговаривала с врачом, пытавшимся получить больничный, сообщили РИА Новости на станции скорой и неотложной медицинской помощи имени Пучкова.Ранее в Сети появилась информация, что заведующая подстанцией московской скорой помощи Наталья Романькова в грубой форме разговаривала с врачом, который пытался получить больничный.Также, администрация напомнила, что какие-либо высказывания и выражения в грубой и некорректной форме по отношению к персоналу на станции категорически неприемлемы."С сотрудниками будет проведена дополнительная беседа о необходимости соблюдения норм этики при общении в коллективе", - добавили в администрации.

https://ria.ru/20201203/bolnitsa-1587401617.html

москва

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

москва, общество