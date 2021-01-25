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Протесты в Белоруссии
https://ria.ru/20210125/protest-1594446194.html
Цепкало спрогнозировал новую волну протестов в Белоруссии
Цепкало спрогнозировал новую волну протестов в Белоруссии
Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало ожидает всплеска уличных протестов в республике будущей весной. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:59
2021-01-25T11:59
протесты в белоруссии
валерий цепкало
александр лукашенко
белоруссия
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ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало ожидает всплеска уличных протестов в республике будущей весной.Он считает, что белорусские власти сами дадут повод для протестов. "По весне обязательно будет повод, власть обязательно этот повод даст. Она не даст повод только в том случае, если будет сидеть тихо и не вылазить, не высказываться и так далее. Но это противоречит природе власти. Она не может сидеть в бункере, а должна что-то делать. поэтому - да, будет всплеск", - сказал политик.При этом он уверен, что со временем президент Белоруссии Александр Лукашенко будет пользоваться меньшей поддержкой со стороны силовиков. "Надо понимать, что на службу туда сейчас не идут новые люди, а если и идут, то из числа призывников, например, во внутренние войска. И это, возможно, та молодежь, которая выступала на другой стороне баррикад. Сейчас прошел осенний призыв, и часть солдат уже заменили, и будет весенний призыв. Фактически внутренние войска и армия обновятся на две третьих. Это тоже фактор социальной трансформации. Придут люди, которые, возможно, действовали на другой стороне или хотя бы не были информационно отрезаны", - сказал Цепкало.Цепкало, который в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, сейчас находится за пределами страны вместе с семьей, откуда продолжает свою политическую деятельность. В августе Цепкало сообщал РИА Новости, что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь &gt;&gt;
https://radiosputnik.ria.ru/20210122/lukashenko-1594158255.html
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валерий цепкало, александр лукашенко, белоруссия

Цепкало спрогнозировал новую волну протестов в Белоруссии

11:59 25.01.2021
 
© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко
Сотрудники правоохранительных органов во время акции протеста у народного мемориала в память о погибшем 12 ноября жителе белорусской столицы Романе Бондаренко - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало ожидает всплеска уличных протестов в республике будущей весной.
"Революции всегда имеют пульсирующий характер. В любых социальных событиях подобного характера сначала идет постепенный подъем, нарастает человеческая энергетика. В Беларуси пик был достигнут где-то в августе-сентябре. Потом постепенно это начало сходить на спад. В это время, условно говоря, контрреволюция перехватывает инициативу, потому что люди немного успокаиваются и не могут постоянно проявлять активность", - сказал Цепкало в интервью РИА Новости.
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Он считает, что белорусские власти сами дадут повод для протестов. "По весне обязательно будет повод, власть обязательно этот повод даст. Она не даст повод только в том случае, если будет сидеть тихо и не вылазить, не высказываться и так далее. Но это противоречит природе власти. Она не может сидеть в бункере, а должна что-то делать. поэтому - да, будет всплеск", - сказал политик.
При этом он уверен, что со временем президент Белоруссии Александр Лукашенко будет пользоваться меньшей поддержкой со стороны силовиков. "Надо понимать, что на службу туда сейчас не идут новые люди, а если и идут, то из числа призывников, например, во внутренние войска. И это, возможно, та молодежь, которая выступала на другой стороне баррикад. Сейчас прошел осенний призыв, и часть солдат уже заменили, и будет весенний призыв. Фактически внутренние войска и армия обновятся на две третьих. Это тоже фактор социальной трансформации. Придут люди, которые, возможно, действовали на другой стороне или хотя бы не были информационно отрезаны", - сказал Цепкало.
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Цепкало, который в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, сейчас находится за пределами страны вместе с семьей, откуда продолжает свою политическую деятельность. В августе Цепкало сообщал РИА Новости, что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск.
После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.
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Протесты в БелоруссииВалерий ЦепкалоАлександр ЛукашенкоБелоруссия
 
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