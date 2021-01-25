https://ria.ru/20210125/protest-1594446194.html

Цепкало спрогнозировал новую волну протестов в Белоруссии

Цепкало спрогнозировал новую волну протестов в Белоруссии

Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало ожидает всплеска уличных протестов в республике будущей весной. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T11:59

2021-01-25T11:59

2021-01-25T11:59

протесты в белоруссии

валерий цепкало

александр лукашенко

белоруссия

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ВАРШАВА, 25 янв – РИА Новости. Бывший претендент на пост президента Белоруссии Валерий Цепкало ожидает всплеска уличных протестов в республике будущей весной.Он считает, что белорусские власти сами дадут повод для протестов. "По весне обязательно будет повод, власть обязательно этот повод даст. Она не даст повод только в том случае, если будет сидеть тихо и не вылазить, не высказываться и так далее. Но это противоречит природе власти. Она не может сидеть в бункере, а должна что-то делать. поэтому - да, будет всплеск", - сказал политик.При этом он уверен, что со временем президент Белоруссии Александр Лукашенко будет пользоваться меньшей поддержкой со стороны силовиков. "Надо понимать, что на службу туда сейчас не идут новые люди, а если и идут, то из числа призывников, например, во внутренние войска. И это, возможно, та молодежь, которая выступала на другой стороне баррикад. Сейчас прошел осенний призыв, и часть солдат уже заменили, и будет весенний призыв. Фактически внутренние войска и армия обновятся на две третьих. Это тоже фактор социальной трансформации. Придут люди, которые, возможно, действовали на другой стороне или хотя бы не были информационно отрезаны", - сказал Цепкало.Цепкало, который в 2020 году участвовал в выборах президента Белоруссии, но не был зарегистрирован в качестве кандидата, сейчас находится за пределами страны вместе с семьей, откуда продолжает свою политическую деятельность. В августе Цепкало сообщал РИА Новости, что в Белоруссии в отношении него заведено уголовное дело и он якобы объявлен в розыск.После прошедших в Белоруссии 9 августа выборов президента, на которых победил в шестой раз Александр Лукашенко, набравший, по данным ЦИК, 80,1% голосов, в стране начались массовые протестные акции оппозиции. Во время их разгона силовики использовали спецсредства. Акции протеста продолжаются до сих пор. Правоохранители заявляют о радикализации протестов в Белоруссии, уменьшении числа их участников и о перемещении акций с улиц во дворы жилых домов.Все новости Белоруссии читайте на сайте Sputnik Беларусь >>

https://radiosputnik.ria.ru/20210122/lukashenko-1594158255.html

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валерий цепкало, александр лукашенко, белоруссия