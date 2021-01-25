В Петербурге открылись еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19 открылись в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
"В Петербурге дополнительно открылись 18 пунктов вакцинации от COVID-19. Новые прививочные пункты появились в восьми районах города. Наибольшее их число открылось в Невском и Калининском районах", - говорится в сообщении.
За весь период в Петербурге вакцинировано 36 225 человек, из которых 5801 полностью закончили цикл вакцинации. Всего в город поступило 105 242 комплекта вакцины. Она ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 40 667 комплектов.
Ранее сообщалось, что что в Петербурге открыли 70 пунктов вакцинации от коронавируса. К концу января планируется открыть дополнительно 30 пунктов – в поликлиниках, а также в частных, федеральных и ведомственных медучреждениях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.