https://ria.ru/20210125/privivka-1594495236.html

В Петербурге открылись еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19

В Петербурге открылись еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19

Еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19 открылись в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:46

2021-01-25T15:46

2021-01-25T15:46

распространение коронавируса

коронавирус в россии

санкт-петербург

общество

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19 открылись в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.За весь период в Петербурге вакцинировано 36 225 человек, из которых 5801 полностью закончили цикл вакцинации. Всего в город поступило 105 242 комплекта вакцины. Она ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 40 667 комплектов.Ранее сообщалось, что что в Петербурге открыли 70 пунктов вакцинации от коронавируса. К концу января планируется открыть дополнительно 30 пунктов – в поликлиниках, а также в частных, федеральных и ведомственных медучреждениях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

https://ria.ru/20210125/vaktsina-1594426221.html

санкт-петербург

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2021

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коронавирус в россии, санкт-петербург, общество