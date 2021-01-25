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Распространение коронавируса
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В Петербурге открылись еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19
В Петербурге открылись еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19
Еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19 открылись в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:46
2021-01-25T15:46
распространение коронавируса
коронавирус в россии
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19 открылись в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.За весь период в Петербурге вакцинировано 36 225 человек, из которых 5801 полностью закончили цикл вакцинации. Всего в город поступило 105 242 комплекта вакцины. Она ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 40 667 комплектов.Ранее сообщалось, что что в Петербурге открыли 70 пунктов вакцинации от коронавируса. К концу января планируется открыть дополнительно 30 пунктов – в поликлиниках, а также в частных, федеральных и ведомственных медучреждениях.Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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коронавирус в россии, санкт-петербург, общество

В Петербурге открылись еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19

15:46 25.01.2021
 
© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкМедицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса "Спутник-V" ("Гам-КОВИД-Вак")
Медицинский сотрудник набирает в шприц вакцину от коронавируса Спутник-V (Гам-КОВИД-Вак) - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв - РИА Новости. Еще 18 пунктов вакцинации от COVID-19 открылись в Санкт-Петербурге, сообщает аппарат вице-губернатора города Олега Эргашева.
"В Петербурге дополнительно открылись 18 пунктов вакцинации от COVID-19. Новые прививочные пункты появились в восьми районах города. Наибольшее их число открылось в Невском и Калининском районах", - говорится в сообщении.
Медицинская сестра набирает в шприц вакцину Гам-КОВИД-Вак - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
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За весь период в Петербурге вакцинировано 36 225 человек, из которых 5801 полностью закончили цикл вакцинации. Всего в город поступило 105 242 комплекта вакцины. Она ежедневно распределяется по пунктам вакцинации. Неизрасходованный остаток в поликлиниках на данный момент составляет 40 667 комплектов.
Ранее сообщалось, что что в Петербурге открыли 70 пунктов вакцинации от коронавируса. К концу января планируется открыть дополнительно 30 пунктов – в поликлиниках, а также в частных, федеральных и ведомственных медучреждениях.
Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
 
Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииСанкт-ПетербургОбщество
 
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