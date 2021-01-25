https://ria.ru/20210125/privivka-1594479248.html
Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
Норвежский журналист рассказал, как привился вакциной "Спутник V"
Корреспондент норвежской телекомпании NRK в России Ян Эспен Крусе привился российский вакциной "Спутник V" и рассказал о своем опыте. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:41
2021-01-25T14:41
2021-01-25T15:00
российский фонд прямых инвестиций
здоровье - общество
astrazeneca
минск
общество
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Корреспондент норвежской телекомпании NRK в России Ян Эспен Крусе привился российский вакциной "Спутник V" и рассказал о своем опыте.Как отметил журналист, в регистратуре одной из поликлиник ему сказали, что сделать прививку может только гражданин России. В медучреждении отметили, что нужна регистрация в государственной службе здравоохранения.С 18 января в России началась всеобщая вакцинация от коронавируса. Однако, по словам журналиста, иностранцев она не касается — даже тех, кто постоянно работает в России.В одном из репортажей по телевидению Крусе увидел сюжет о вакцине — теперь привиться можно и в торговых центрах без предварительной записи."Когда репортер сказал, что главное для вакцинации — это паспорт, а какой страны — неважно, я аж подпрыгнул в кресле. На следующий же день мы с фотографом Юрием сели изучать кадры из репортажа, чтобы выяснить, где находится этот центр", — пояснил корреспондент. Его коллега сказал, что знает, где находится этот торговый центр.Когда они приехали туда, в очереди было десять человек. Нужно было заполнить анкету с данными и предоставить информацию о хронических заболеваниях и препаратах, которые человек принимает. После этого врач измерил температуру и давление у корреспондента и оставил ждать укола. Крусе пояснил, что хотел привиться в Норвегии, однако его супруга — врач из Минска рассказала, что у России и у всего бывшего Советского Союза имеется огромный опыт разработки и производства вакцины. Поэтому она посоветовала супругу сделать прививку "Спутником V", как только появится возможность.Корреспондент также отметил, что данных о вакцине стало больше, а западные эксперты начали благосклонно относиться к российскому препарату. Поэтому по возвращении в Россию после рождественских каникул журналист решил привиться.Корреспондент напомнил, что вакцина "Спутник V" состоит из двух доз, которые надо ввести с интервалом в три недели.После того как его вызвали в прививочную, там вынули ампулу из морозильника — она хранится при температуре минус 35 градусов, а затем нагрели до комнатной температуры.После этого медсестра наполнила шприц вакциной и сделала укол.Ему посоветовали не мочить и не чесать место укола, а также отказаться от занятий спортом в день прививки и не пить алкоголь три дня.Еще полчаса корреспонденту пришлось провести у кабинета врача, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Приходить на вторую прививку ему надо через три недели. Также Крусе вручили свидетельство о вакцинации, а женщина из регистратуры торжественно поздравила его."В каком-то смысле я даже почувствовал национальную гордость за Россию и ее успехи на ниве вакцинации. И за то, что русские даже готовы поделиться с иностранцем из страны, где вакцинация идет еще медленнее", — подытожил он.Ранее стало известно, что корреспондент The New York Times Эндрю Крамер также привился российским препаратом "Спутник V". Он изучил ход испытаний препарата и убедился в его безопасности. Крамер отметил четкую организацию вакцинации. Кроме того, у него не было никаких побочных эффектов. В свою очередь, журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, благодаря которым вакцине "Спутник V" можно доверять. Так, он обратил внимание на то, что Россия с вакциной входит в пятерку производителей препарата по числу доз, на которые были заключены контракты на предварительный заказ. Вакцина также прошла клинические испытания третьей фазы, а уровень ее эффективности высок.Кроме того, не было ни одного случая тяжелого хода заболевания. Также Фазели напомнил и о сотрудничестве России с AstraZeneca по созданию комбинированной вакцины одного из компонентов "Спутника V" и компонента препарата англо-шведской компании.Препарат "Спутник V" зарегистрировали в августе прошлого года. Вакцина от коронавируса была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ на основе хорошо изученных векторов аденовируса человека.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
https://ria.ru/20210124/myasnikov-1594333996.html
https://ria.ru/20210121/sputnik-v-1594057493.html
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РИА Новости
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российский фонд прямых инвестиций, здоровье - общество, astrazeneca , минск, общество, вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, норвегия
МОСКВА, 25 янв — РИА Новости.
Корреспондент норвежской телекомпании NRK
в России
Ян Эспен Крусе привился российский вакциной "Спутник V
" и рассказал о своем опыте.
Как отметил журналист, в регистратуре одной из поликлиник ему сказали, что сделать прививку может только гражданин России. В медучреждении отметили, что нужна регистрация в государственной службе здравоохранения.
С 18 января в России началась всеобщая вакцинация от коронавируса. Однако, по словам журналиста, иностранцев она не касается — даже тех, кто постоянно работает в России.
В одном из репортажей по телевидению Крусе увидел сюжет о вакцине — теперь привиться можно и в торговых центрах без предварительной записи.
"Когда репортер сказал, что главное для вакцинации — это паспорт, а какой страны — неважно, я аж подпрыгнул в кресле. На следующий же день мы с фотографом Юрием сели изучать кадры из репортажа, чтобы выяснить, где находится этот центр", — пояснил корреспондент. Его коллега сказал, что знает, где находится этот торговый центр.
Когда они приехали туда, в очереди было десять человек. Нужно было заполнить анкету с данными и предоставить информацию о хронических заболеваниях и препаратах, которые человек принимает. После этого врач измерил температуру и давление у корреспондента и оставил ждать укола.
Крусе пояснил, что хотел привиться в Норвегии
, однако его супруга — врач из Минска
рассказала, что у России и у всего бывшего Советского Союза имеется огромный опыт разработки и производства вакцины. Поэтому она посоветовала супругу сделать прививку "Спутником V", как только появится возможность.
Корреспондент также отметил, что данных о вакцине стало больше, а западные эксперты начали благосклонно относиться к российскому препарату. Поэтому по возвращении в Россию после рождественских каникул журналист решил привиться.
Корреспондент напомнил, что вакцина "Спутник V" состоит из двух доз, которые надо ввести с интервалом в три недели.
"Они разные, и этим российская вакцина отличается от западных, где оба укола одинаковые. Второй укол "Спутника" каким-то образом усиливает эффект от первого", — отметил он.
После того как его вызвали в прививочную, там вынули ампулу из морозильника — она хранится при температуре минус 35 градусов, а затем нагрели до комнатной температуры.
После этого медсестра наполнила шприц вакциной и сделала укол.
"Я ничего не почувствовал", — подметил Крусе.
Ему посоветовали не мочить и не чесать место укола, а также отказаться от занятий спортом в день прививки и не пить алкоголь три дня.
Еще полчаса корреспонденту пришлось провести у кабинета врача, чтобы убедиться в отсутствии аллергической реакции. Приходить на вторую прививку ему надо через три недели. Также Крусе вручили свидетельство о вакцинации, а женщина из регистратуры торжественно поздравила его.
"В каком-то смысле я даже почувствовал национальную гордость за Россию и ее успехи на ниве вакцинации. И за то, что русские даже готовы поделиться с иностранцем из страны, где вакцинация идет еще медленнее", — подытожил он.
Ранее стало известно, что корреспондент The New York Times Эндрю Крамер также привился российским препаратом "Спутник V". Он изучил ход испытаний препарата и убедился в его безопасности. Крамер отметил четкую организацию вакцинации. Кроме того, у него не было никаких побочных эффектов.
В свою очередь, журналист агентства Bloomberg Сэм Фазели перечислил причины, благодаря которым вакцине "Спутник V" можно доверять. Так, он обратил внимание на то, что Россия с вакциной входит в пятерку производителей препарата по числу доз, на которые были заключены контракты на предварительный заказ. Вакцина также прошла клинические испытания третьей фазы, а уровень ее эффективности высок.
Кроме того, не было ни одного случая тяжелого хода заболевания. Также Фазели напомнил и о сотрудничестве России с AstraZeneca
по созданию комбинированной вакцины одного из компонентов "Спутника V" и компонента препарата англо-шведской компании.
Препарат "Спутник V" зарегистрировали в августе прошлого года. Вакцина от коронавируса была разработана НИЦЭМ имени Гамалеи совместно с РФПИ
на основе хорошо изученных векторов аденовируса человека.
Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>> Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.