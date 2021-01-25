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Экс-мэр Туапсе Зверев получил пять лет колонии
Экс-мэр Туапсе Зверев получил пять лет колонии
Бывший мэр Туапсе Владимир Зверев признан виновным в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге и приговорён к пяти годам колонии, сообщает... РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:48
2021-01-25T12:40
туапсе
происшествия
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Бывший мэр Туапсе Владимир Зверев признан виновным в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге и приговорён к пяти годам колонии, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.В августе 2019 года СК проинформировал, что против главы Туапсе, в результате действий которого бюджет города недосчитался свыше 23 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 292 (служебный подлог) УК РФ. Позднее СК сообщал, что возбудил против Зверева ещё одно дело - он, по данным следствия, требовал у предпринимателя взятку за предоставление земельного участка в аренду."Суд приговорил: Зверева В.К. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество – ред.), ч. 2 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима" - говорится в релизе.Другие два фигуранта, его бывшие подчиненные, получили 4 и 7,5 лет лишения свободы. Кроме того, всем осужденным назначены дополнительные виды наказаний: запреты на занятие должностей в госорганах и крупные штрафы. Подсудимых взяли под стражу в зале суда, приговор в законную силу пока не вступил.Суд установил, что Зверев, действуя в сговоре с начальницей отдела имущественных и земельных отношений мэрии, выделил местному жителю в аренду земельный участок под предпринимательскую деятельность. При этом мэр сослался на решение суда, которого в действительности не было, отметили в пресс-службе.После того как сотрудники ФСБ провели в мэрии обыски, чиновники, желая скрыть факт незаконной передачи в аренду участка, издали документ об отмене ранее вынесенного постановления, подписав его прошедшей датой. А начальник МБУ "Управление земельных ресурсов" получил взятку за подготовку проектов постановлений по утверждению схем земельных участков, добавили в суде.
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туапсе, происшествия

Экс-мэр Туапсе Зверев получил пять лет колонии

11:48 25.01.2021 (обновлено: 12:40 25.01.2021)
 
© Фото : сайт Администрации ТуапсеГлава города Туапсе Владимир Зверев
Глава города Туапсе Владимир Зверев - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Фото : сайт Администрации Туапсе
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КРАСНОДАР, 25 янв - РИА Новости. Бывший мэр Туапсе Владимир Зверев признан виновным в мошенничестве, превышении полномочий и служебном подлоге и приговорён к пяти годам колонии, сообщает пресс-служба Краснодарского краевого суда.
В августе 2019 года СК проинформировал, что против главы Туапсе, в результате действий которого бюджет города недосчитался свыше 23 миллионов рублей, возбуждено уголовное дело по статьям 286 (превышение должностных полномочий) и 292 (служебный подлог) УК РФ. Позднее СК сообщал, что возбудил против Зверева ещё одно дело - он, по данным следствия, требовал у предпринимателя взятку за предоставление земельного участка в аренду.
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"Суд приговорил: Зверева В.К. признать виновным в совершении преступлений, предусмотренных ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество – ред.), ч. 2 ст. 286 УК РФ, ч. 1 ст. 292 УК РФ и по совокупности совершенных преступлений назначить ему наказание в виде лишения свободы на срок 5 лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима" - говорится в релизе.
Другие два фигуранта, его бывшие подчиненные, получили 4 и 7,5 лет лишения свободы. Кроме того, всем осужденным назначены дополнительные виды наказаний: запреты на занятие должностей в госорганах и крупные штрафы. Подсудимых взяли под стражу в зале суда, приговор в законную силу пока не вступил.
Суд установил, что Зверев, действуя в сговоре с начальницей отдела имущественных и земельных отношений мэрии, выделил местному жителю в аренду земельный участок под предпринимательскую деятельность. При этом мэр сослался на решение суда, которого в действительности не было, отметили в пресс-службе.
После того как сотрудники ФСБ провели в мэрии обыски, чиновники, желая скрыть факт незаконной передачи в аренду участка, издали документ об отмене ранее вынесенного постановления, подписав его прошедшей датой. А начальник МБУ "Управление земельных ресурсов" получил взятку за подготовку проектов постановлений по утверждению схем земельных участков, добавили в суде.
 
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