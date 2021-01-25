https://ria.ru/20210125/pravitelstvo-1594487894.html
Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости
Правительству России поставлена задача выйти на допандемийный уровень занятости, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T15:10
2021-01-25T15:10
2021-01-25T15:14
владимир путин
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594485977_0:284:3039:1993_1920x0_80_0_0_b776d855f7921d0a315c1d5505c31a95.jpg
ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Правительству России поставлена задача выйти на допандемийный уровень занятости, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, ситуация на рынке труда в РФ улучшается в последние месяцы, но все еще остается напряженной."Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.
https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594473775.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/01/19/1594485977_909:451:3039:2048_1920x0_80_0_0_7541c79ebfedbce645bdd47ffeabdace.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир путин, общество