https://ria.ru/20210125/pravitelstvo-1594487894.html

Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости

Путин поручил правительству выйти на допандемийный уровень занятости

Правительству России поставлена задача выйти на допандемийный уровень занятости, заявил президент РФ Владимир Путин. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T15:10

2021-01-25T15:10

2021-01-25T15:14

владимир путин

общество

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ЗАВИДОВО (Тверская область), 25 янв - РИА Новости. Правительству России поставлена задача выйти на допандемийный уровень занятости, заявил президент РФ Владимир Путин.По его словам, ситуация на рынке труда в РФ улучшается в последние месяцы, но все еще остается напряженной."Перед правительством стоит задача выйти в ближайшее время на докризисный уровень, допандемийный уровень, так скажем. Судя по тенденциям, которые сейчас мы наблюдаем в экономике, такая задача абсолютно реалистична", - сказал Путин на встрече с учащимися вузов по случаю Дня российского студенчества.

https://ria.ru/20210125/koronavirus-1594473775.html

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

владимир путин, общество