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В компаниях департамента ЖКХ Москвы прошли практику 1,2 тысячи студентов
В компаниях департамента ЖКХ Москвы прошли практику 1,2 тысячи студентов
Более 1,2 тысячи студентов прошли практику в компаниях департамента ЖКХ Москвы в 2020 году, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T11:32
2021-01-25T11:32
москва сегодня: мегаполис для жизни
жкх
москва
общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 1,2 тысячи студентов прошли практику в компаниях департамента ЖКХ Москвы в 2020 году, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства."Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы подведомственно около 30 компаний, от деятельности напрямую зависит комфорт и качество жизни москвичей. Ежегодно производственную практику на предприятиях ведомства проходят сотни студентов столичных вузов, колледжей и техникумов. В 2020 году более 1,2 тысячи человек прошли практику в сфере жилищно-коммунального хозяйства города", - говорится в сообщении.Отмечается, что департамент ЖКХ Москвы уже много лет сотрудничает с ведущими вузами столицы. В рамках производственной практики у студентов есть возможность поработать на основных отраслевых предприятиях города, связанных с коммунально-инженерными системами, – АО "ОЭК", АО "Мосгаз", ГБУ "Автомобильные дороги", АО "Мосводоканал", ПАО "МОЭК" и других."Благодаря такому сотрудничеству в компании приходят молодые кадры, а это будущее отрасли. Это те люди, которые будут развивать жилищно-коммунальное хозяйство столицы и обеспечивать надежное жизнеобеспечение мегаполиса. Больше всего студентов проходили практику в компаниях "Россети Московский регион", ГБУ "Автомобильные дороги", МОЭК и Мосэнерго", - говорится в сообщении.Сообщается, что в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией практику на предприятиях проходило меньше студентов, чем, например, в 2019 году. Тогда производственную практику в компаниях прошли более 2,3 тысячи человек. Более 500 из них были приняты на работу и продолжают трудиться на благо города и его жителей."Среди вузов, с которыми сотрудничают организации департамента ЖКХ – "Станкин", МГСУ, МИИТ, РХТУ имени Менделеева, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, МАДИ, РУДН, МФЮА и т.д. Самые востребованные специальности - "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электрооборудование и электротехнологии", "Водоснабжение и водоотведение", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов", "Энергетическое машиностроение". А самыми популярными профессиями можно назвать диспетчеров, инженеров-проектировщиков, электро-газосварщиков, инженеров-энергетиков и электромонтёров", - дополняется в сообщении.
https://realty.ria.ru/20210122/strategiya-1594141863.html
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жкх, москва, общество

В компаниях департамента ЖКХ Москвы прошли практику 1,2 тысячи студентов

11:32 25.01.2021
 
© АО "Мосгаз"Сотрудники АО "Мосгаз"
Сотрудники АО Мосгаз - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© АО "Мосгаз"
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Более 1,2 тысячи студентов прошли практику в компаниях департамента ЖКХ Москвы в 2020 году, сообщили журналистам в пресс-службе ведомства.
"Департаменту жилищно-коммунального хозяйства Москвы подведомственно около 30 компаний, от деятельности напрямую зависит комфорт и качество жизни москвичей. Ежегодно производственную практику на предприятиях ведомства проходят сотни студентов столичных вузов, колледжей и техникумов. В 2020 году более 1,2 тысячи человек прошли практику в сфере жилищно-коммунального хозяйства города", - говорится в сообщении.
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Отмечается, что департамент ЖКХ Москвы уже много лет сотрудничает с ведущими вузами столицы. В рамках производственной практики у студентов есть возможность поработать на основных отраслевых предприятиях города, связанных с коммунально-инженерными системами, – АО "ОЭК", АО "Мосгаз", ГБУ "Автомобильные дороги", АО "Мосводоканал", ПАО "МОЭК" и других.
"Благодаря такому сотрудничеству в компании приходят молодые кадры, а это будущее отрасли. Это те люди, которые будут развивать жилищно-коммунальное хозяйство столицы и обеспечивать надежное жизнеобеспечение мегаполиса. Больше всего студентов проходили практику в компаниях "Россети Московский регион", ГБУ "Автомобильные дороги", МОЭК и Мосэнерго", - говорится в сообщении.
Сообщается, что в 2020 году в связи с эпидемиологической ситуацией практику на предприятиях проходило меньше студентов, чем, например, в 2019 году. Тогда производственную практику в компаниях прошли более 2,3 тысячи человек. Более 500 из них были приняты на работу и продолжают трудиться на благо города и его жителей.
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"Среди вузов, с которыми сотрудничают организации департамента ЖКХ – "Станкин", МГСУ, МИИТ, РХТУ имени Менделеева, РГУ нефти и газа имени И.М. Губкина, МАДИ, РУДН, МФЮА и т.д. Самые востребованные специальности - "Теплоэнергетика и теплотехника", "Электрооборудование и электротехнологии", "Водоснабжение и водоотведение", "Автоматизация технологических процессов и производств", "Строительство и эксплуатация автомобильных дорог и аэродромов", "Энергетическое машиностроение". А самыми популярными профессиями можно назвать диспетчеров, инженеров-проектировщиков, электро-газосварщиков, инженеров-энергетиков и электромонтёров", - дополняется в сообщении.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниЖКХМоскваОбщество
 
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