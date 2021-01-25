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В Петербурге из горящей квартиры спасли пять кошек

В Петербурге из горящей квартиры спасли пять кошек

Пожарные спасли из горевшей квартиры в Петербурге пять кошек, хозяйка жилья госпитализирована, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T12:36

2021-01-25T12:36

2021-01-25T13:03

хорошие новости

хорошие новости

михаил джанелидзе

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

санкт-петербург

происшествия

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Пожарные спасли из горевшей квартиры в Петербурге пять кошек, хозяйка жилья госпитализирована, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.По данным пресс-службы, хозяйку квартиры госпитализировали в НИИ Джанелидзе.

санкт-петербург

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

хорошие новости, михаил джанелидзе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия