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В Петербурге из горящей квартиры спасли пять кошек
В Петербурге из горящей квартиры спасли пять кошек
Пожарные спасли из горевшей квартиры в Петербурге пять кошек, хозяйка жилья госпитализирована, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:36
2021-01-25T12:36
2021-01-25T13:03
хорошие новости
хорошие новости
михаил джанелидзе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Пожарные спасли из горевшей квартиры в Петербурге пять кошек, хозяйка жилья госпитализирована, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.По данным пресс-службы, хозяйку квартиры госпитализировали в НИИ Джанелидзе.
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хорошие новости, михаил джанелидзе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия