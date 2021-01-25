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В Петербурге из горящей квартиры спасли пять кошек
В Петербурге из горящей квартиры спасли пять кошек
Пожарные спасли из горевшей квартиры в Петербурге пять кошек, хозяйка жилья госпитализирована, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T12:36
2021-01-25T13:03
хорошие новости
хорошие новости
михаил джанелидзе
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
санкт-петербург
происшествия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Пожарные спасли из горевшей квартиры в Петербурге пять кошек, хозяйка жилья госпитализирована, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.По данным пресс-службы, хозяйку квартиры госпитализировали в НИИ Джанелидзе.
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хорошие новости, михаил джанелидзе, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), санкт-петербург, происшествия

В Петербурге из горящей квартиры спасли пять кошек

12:36 25.01.2021 (обновлено: 13:03 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр Кожохин / Перейти в фотобанкПожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России
Пожарные рукава, установленные на пожарной машине МЧС России - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Александр Кожохин
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 25 янв – РИА Новости. Пожарные спасли из горевшей квартиры в Петербурге пять кошек, хозяйка жилья госпитализирована, сообщает пресс-служба городского ГУ МЧС.
"25 января в 11.28 произошел пожар в квартире дома 288 на Московском шоссе. Произошло горение обстановки на площади 30 квадратных метров. В 12.05 открытое горение ликвидировано. Пострадала хозяйка квартиры 1997 года рождения… Из горящей квартиры эвакуировано пять кошек", - сказано в сообщении.
По данным пресс-службы, хозяйку квартиры госпитализировали в НИИ Джанелидзе.
 
Хорошие новостиХорошие новостиМихаил ДжанелидзеМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Санкт-ПетербургПроисшествия
 
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