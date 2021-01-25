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Посол Индии в России привился вакциной "Спутник V"
Посол Индии в России привился вакциной "Спутник V"
Индийский посол в Москве Венкатеш Варма сообщил РИА Новости, что привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и чувствует себя хорошо. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:54
2021-01-25T18:16
распространение коронавируса
вакцина "спутник v"
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индийский посол в Москве Венкатеш Варма сообщил РИА Новости, что привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и чувствует себя хорошо."Первый компонент вакцины "Спутник V" был введен мне на прошлой неделе. Я чувствую себя совершенно прекрасно", - сказал посол.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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вакцина "спутник v", коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, венкатеш варма, коронавирусы, индия, в мире

Посол Индии в России привился вакциной "Спутник V"

17:54 25.01.2021 (обновлено: 18:16 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Александр НатрускинЧрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма
Чрезвычайный и Полномочный Посол Индии в России Бала Венкатеш Варма - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Александр Натрускин
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индийский посол в Москве Венкатеш Варма сообщил РИА Новости, что привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и чувствует себя хорошо.
"Первый компонент вакцины "Спутник V" был введен мне на прошлой неделе. Я чувствую себя совершенно прекрасно", - сказал посол.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19 - РИА Новости, 1920, 12.08.2020
12 августа 2020, 13:36Инфографика
Спутник V: первая зарегистрированная вакцина от COVID-19
 
Распространение коронавирусаВакцина "Спутник V"Коронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19РоссияВенкатеш ВармаКоронавирусыИндияВ мире
 
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