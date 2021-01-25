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Посол Индии в России привился вакциной "Спутник V"

Посол Индии в России привился вакциной "Спутник V"

Индийский посол в Москве Венкатеш Варма сообщил РИА Новости, что привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и чувствует себя хорошо. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T17:54

2021-01-25T17:54

2021-01-25T18:16

распространение коронавируса

вакцина "спутник v"

коронавирус в россии

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россия

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коронавирусы

индия

в мире

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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индийский посол в Москве Венкатеш Варма сообщил РИА Новости, что привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и чувствует себя хорошо."Первый компонент вакцины "Спутник V" был введен мне на прошлой неделе. Я чувствую себя совершенно прекрасно", - сказал посол.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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