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Посол Индии в России привился вакциной "Спутник V"
Посол Индии в России привился вакциной "Спутник V"
Индийский посол в Москве Венкатеш Варма сообщил РИА Новости, что привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и чувствует себя хорошо. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T17:54
2021-01-25T17:54
2021-01-25T18:16
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Индийский посол в Москве Венкатеш Варма сообщил РИА Новости, что привился от коронавируса российской вакциной "Спутник V" и чувствует себя хорошо."Первый компонент вакцины "Спутник V" был введен мне на прошлой неделе. Я чувствую себя совершенно прекрасно", - сказал посол.Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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