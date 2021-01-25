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В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году вырос до 340795 тысяч рублей, следует из данных размещенных на сайте ФСС. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:53
2021-01-25T14:53
2021-01-25T14:53
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общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году вырос до 340795 тысяч рублей, следует из данных размещенных на сайте ФСС.В 2020 году максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составлял 322 190,40 рублей.Согласно сообщению на сайте ФСС, в 2021 году максимальный размер такого пособия за 140 дней составит 340795 тысяч рублей, а минимальный - 58878,4 рублей. При осложненных родах (отпуск 156 дней) максимальный размер пособия поставляет 379743 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня) - 472244,5 рублей.Минимальный размер пособия по безработице в 2021 году в расчете на один день составит 426,4 рублей, если в месяце 30 дней, и 412,65 рублей, если в месяце 31 день.Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 6752 рубля, максимальный - 29600,48 рублей, а единовременное пособие по уходу за ребенком - 18004,12 рублей.Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, составляет 675,15 рублей.
https://ria.ru/20200305/1568189951.html
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фонд социального страхования рф, общество
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году вырос до 340795 тысяч рублей, следует из данных размещенных на сайте
ФСС.
В 2020 году максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составлял 322 190,40 рублей.
Согласно сообщению на сайте ФСС
, в 2021 году максимальный размер такого пособия за 140 дней составит 340795 тысяч рублей, а минимальный - 58878,4 рублей. При осложненных родах (отпуск 156 дней) максимальный размер пособия поставляет 379743 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня) - 472244,5 рублей.
Минимальный размер пособия по безработице в 2021 году в расчете на один день составит 426,4 рублей, если в месяце 30 дней, и 412,65 рублей, если в месяце 31 день.
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 6752 рубля, максимальный - 29600,48 рублей, а единовременное пособие по уходу за ребенком - 18004,12 рублей.
Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, составляет 675,15 рублей.