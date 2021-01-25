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В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам
Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году вырос до 340795 тысяч рублей, следует из данных размещенных на сайте ФСС. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T14:53
2021-01-25T14:53
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общество
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году вырос до 340795 тысяч рублей, следует из данных размещенных на сайте ФСС.В 2020 году максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составлял 322 190,40 рублей.Согласно сообщению на сайте ФСС, в 2021 году максимальный размер такого пособия за 140 дней составит 340795 тысяч рублей, а минимальный - 58878,4 рублей. При осложненных родах (отпуск 156 дней) максимальный размер пособия поставляет 379743 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня) - 472244,5 рублей.Минимальный размер пособия по безработице в 2021 году в расчете на один день составит 426,4 рублей, если в месяце 30 дней, и 412,65 рублей, если в месяце 31 день.Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 6752 рубля, максимальный - 29600,48 рублей, а единовременное пособие по уходу за ребенком - 18004,12 рублей.Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, составляет 675,15 рублей.
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фонд социального страхования рф, общество

В России вырастет максимальный размер пособия по беременности и родам

14:53 25.01.2021
 
© Depositphotos / inarikРуки ребенка и матери
Руки ребенка и матери - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© Depositphotos / inarik
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. Максимальный размер пособия по беременности и родам в 2021 году вырос до 340795 тысяч рублей, следует из данных размещенных на сайте ФСС.
В 2020 году максимальный размер пособия по беременности и родам за 140 дней отпуска составлял 322 190,40 рублей.
Согласно сообщению на сайте ФСС, в 2021 году максимальный размер такого пособия за 140 дней составит 340795 тысяч рублей, а минимальный - 58878,4 рублей. При осложненных родах (отпуск 156 дней) максимальный размер пособия поставляет 379743 рублей, а при многоплодной беременности (194 дня) - 472244,5 рублей.
Минимальный размер пособия по безработице в 2021 году в расчете на один день составит 426,4 рублей, если в месяце 30 дней, и 412,65 рублей, если в месяце 31 день.
Минимальный размер ежемесячного пособия по уходу за ребенком составляет 6752 рубля, максимальный - 29600,48 рублей, а единовременное пособие по уходу за ребенком - 18004,12 рублей.
Размер единовременного пособия женщинам, вставшим на учет в медорганизации на ранних сроках беременности, составляет 675,15 рублей.
Врач беседует с будущими мамами в центре по ведению беременности и родов - РИА Новости, 1920, 05.03.2020
5 марта 2020, 13:29
В ФСС объяснили порядок выплаты пособий по беременности и родам
 
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