https://ria.ru/20210125/polnomochiya-1594512971.html
В ПАСЕ рассказали о правах делегации России после оспаривания полномочий
В ПАСЕ рассказали о правах делегации России после оспаривания полномочий
В ПАСЕ рассказали, каким правами обладает российская делегация после оспаривания ее полномочий. РИА Новости, 26.01.2021
2021-01-25T17:06
2021-01-25T17:06
2021-01-26T04:37
россия
мария мезенцева
совет европы
парламентская ассамблея совета европы
украина
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МОСКВА, 25 янв - РИА Новости. В ПАСЕ рассказали, каким правами обладает российская делегация после оспаривания ее полномочий."Члены российской делегации могут временно заседать с теми же правами, что и другие члены Ассамблеи, до тех пор, пока Ассамблея не примет решение, но не могут голосовать по своим полномочиям", — говорится в размещенном на сайте Ассамблеи сообщении.В нем также уточняется, что доклад будет готовить мониторинговый комитет Ассамблеи. ПАСЕ должна будет проголосовать за один из трех вариантов: ратифицировать полномочия, не ратифицировать полномочия, ратифицировать их "вместе с лишением или приостановлением осуществления некоторых прав на участие или представительство членов соответствующей делегации".В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации — предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе.Комментируя голосование, глава комитета Госдумы по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий заявил, что если права российских парламентариев в ПАСЕ не подтвердят в полном объеме, они покинут Страсбург и не будут участвовать в сессиях Ассамблеи.На открытии сессии глава ПАСЕ Рик Даемс уточнил, что обсуждение пройдет в четверг в первой половине дня.Отношения Москвы и Страсбурга прежде уже находились в кризисе. Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее. Последний раз полномочия российских представителей оспаривались в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.
https://ria.ru/20210125/polnomochiya-1594511186.html
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россия, мария мезенцева, совет европы, парламентская ассамблея совета европы, украина, в мире
МОСКВА, 25 янв - РИА Новости.
В ПАСЕ
рассказали, каким правами обладает российская делегация после оспаривания ее полномочий.
"Члены российской делегации могут временно заседать с теми же правами, что и другие члены Ассамблеи, до тех пор, пока Ассамблея не примет решение, но не могут голосовать по своим полномочиям", — говорится в размещенном на сайте Ассамблеи сообщении.
В нем также уточняется, что доклад будет готовить мониторинговый комитет Ассамблеи. ПАСЕ должна будет проголосовать за один из трех вариантов: ратифицировать полномочия, не ратифицировать полномочия, ратифицировать их "вместе с лишением или приостановлением осуществления некоторых прав на участие или представительство членов соответствующей делегации".
В первый день работы сессии глава делегации Украины Мария Мезенцева
предложила оспорить по существу полномочия делегации России. После ее заявления по правилам процедуры было устроено голосование, в результате которого большинство поддержало идею украинского представителя об опротестовании полномочий делегации в соответствии со статьей 8 регламента организации — предложение поддержали 38 парламентариев из пяти различных национальных делегаций.
Согласно правилам, вопрос о полномочиях направляется в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который будет обсужден в ходе зимней сессии Ассамблеи на этой неделе.
Комментируя голосование, глава комитета Госдумы
по международным делам, член делегации Леонид Слуцкий заявил, что если права российских парламентариев в ПАСЕ не подтвердят в полном объеме, они покинут Страсбург и не будут участвовать в сессиях Ассамблеи.
На открытии сессии глава ПАСЕ Рик Даемс уточнил, что обсуждение пройдет в четверг в первой половине дня.
Отношения Москвы
и Страсбурга
прежде уже находились в кризисе. Делегацию России в ПАСЕ в апреле 2014 года лишили права голоса из-за событий на Украине и воссоединения с Крымом. В 2015 году ПАСЕ дважды рассматривала вопрос о восстановлении полномочий российской делегации, но тогда санкции только ужесточались. В ответ Москва отказалась работать на таких условиях, а в 2016-2018 годах не стала направлять заявку на подтверждение своих полномочий из-за сохраняющихся в Страсбурге антироссийских настроений и перестала платить свой взнос в бюджет Совета Европы
. В июне 2019 года ПАСЕ восстановила права делегации, и российские парламентарии вернулись к полноформатной работе в Ассамблее. Последний раз полномочия российских представителей оспаривались в январе 2020 года, до этого — в июне 2019 года.