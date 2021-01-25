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Парламентарии в ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации
Парламентарии в ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации
Члены ПАСЕ на открытии зимней сессии не подтвердили полномочия российской делегации. РИА Новости, 25.01.2021
2021-01-25T13:52
2021-01-25T14:50
мария мезенцева
украина
россия
парламентская ассамблея совета европы
в мире
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Члены ПАСЕ на открытии зимней сессии не подтвердили полномочия российской делегации.Оспорить полномочия по существу предложила глава украинской делегации Мария Мезенцева.После ее заявления, согласно процедуре, прошло голосование, в котором большинство поддержало идею опротестовать полномочия по 8-й статье Регламента Ассамблеи. За предложение выступили 38 парламентариев из пяти национальных делегаций.Согласно правилам, вопрос направили в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который обсудят позднее на этой неделе.Комментируя ситуацию, член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что "вновь на пространстве Совета Европы возобладали двойные стандарты и политизированный подход".Депутат добавил, что комиссия по мониторингу в течение 24 часов подготовит доклад, который Ассамблея должна рассмотреть до конца сессии и принять окончательное решение. Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января.После воссоединения России с Крымом между Москвой и ПАСЕ разгорелся конфликт. Россию лишили ряда значимых прав в Ассамблее. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены.Как признали в ПАСЕ, это привело к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил 1,5 миллиона евро.После возвращения России полномочий взнос был разморожен, и к лету 2019 года Москва заплатила его полностью. Всего он составил 33 миллиона евро.
https://ria.ru/20210124/krym-1594358376.html
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мария мезенцева, украина, россия, парламентская ассамблея совета европы, в мире

Парламентарии в ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации

13:52 25.01.2021 (обновлено: 14:50 25.01.2021)
 
© РИА Новости / Доминик Бутен / Перейти в фотобанкГлавное здание Совета Европы в Страсбурге
Главное здание Совета Европы в Страсбурге - РИА Новости, 1920, 25.01.2021
© РИА Новости / Доминик Бутен
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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Члены ПАСЕ на открытии зимней сессии не подтвердили полномочия российской делегации.
Оспорить полномочия по существу предложила глава украинской делегации Мария Мезенцева.
После ее заявления, согласно процедуре, прошло голосование, в котором большинство поддержало идею опротестовать полномочия по 8-й статье Регламента Ассамблеи. За предложение выступили 38 парламентариев из пяти национальных делегаций.
Согласно правилам, вопрос направили в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который обсудят позднее на этой неделе.
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Комментируя ситуацию, член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что "вновь на пространстве Совета Европы возобладали двойные стандарты и политизированный подход".
"В нашей позиции по этому вопросу ничего не менялось: если полномочия России в ПАСЕ не подтверждаются в полном объеме, делегация покинет Страсбург и не будет участвовать в сессиях ПАСЕ. Мы не приемлем никаких противоправных ограничений и санкций. Это противоречит самой природе парламентаризма. Надеюсь, у Ассамблеи хватит здравого смысла не доводить до нового кризиса отношения с Россией".
Председатель Комитета Государственной Думы РФ по международным делам Леонид Слуцкий во время онлайн-брифинга
Леонид Слуцкий
Депутат добавил, что комиссия по мониторингу в течение 24 часов подготовит доклад, который Ассамблея должна рассмотреть до конца сессии и принять окончательное решение.
Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января.
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После воссоединения России с Крымом между Москвой и ПАСЕ разгорелся конфликт. Россию лишили ряда значимых прав в Ассамблее. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены.
Как признали в ПАСЕ, это привело к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил 1,5 миллиона евро.
После возвращения России полномочий взнос был разморожен, и к лету 2019 года Москва заплатила его полностью. Всего он составил 33 миллиона евро.
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