https://ria.ru/20210125/polnomochiya-1594468311.html

Парламентарии в ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации

Парламентарии в ПАСЕ не подтвердили полномочия российской делегации

Члены ПАСЕ на открытии зимней сессии не подтвердили полномочия российской делегации. РИА Новости, 25.01.2021

2021-01-25T13:52

2021-01-25T13:52

2021-01-25T14:50

мария мезенцева

украина

россия

парламентская ассамблея совета европы

в мире

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МОСКВА, 25 янв — РИА Новости. Члены ПАСЕ на открытии зимней сессии не подтвердили полномочия российской делегации.Оспорить полномочия по существу предложила глава украинской делегации Мария Мезенцева.После ее заявления, согласно процедуре, прошло голосование, в котором большинство поддержало идею опротестовать полномочия по 8-й статье Регламента Ассамблеи. За предложение выступили 38 парламентариев из пяти национальных делегаций.Согласно правилам, вопрос направили в профильный комитет ПАСЕ для подготовки доклада, который обсудят позднее на этой неделе.Комментируя ситуацию, член российской делегации Леонид Слуцкий заявил, что "вновь на пространстве Совета Европы возобладали двойные стандарты и политизированный подход".Депутат добавил, что комиссия по мониторингу в течение 24 часов подготовит доклад, который Ассамблея должна рассмотреть до конца сессии и принять окончательное решение. Зимняя сессия ПАСЕ проходит с 25 по 28 января.После воссоединения России с Крымом между Москвой и ПАСЕ разгорелся конфликт. Россию лишили ряда значимых прав в Ассамблее. Москва заявила о невозможности работы в подобных условиях и в конце июня 2017 года приостановила часть выплат в бюджет Совета Европы до тех пор, пока права ее делегации не будут восстановлены.Как признали в ПАСЕ, это привело к финансовым трудностям: пришлось заморозить бюджет на девять процентов, дефицит составил 1,5 миллиона евро.После возвращения России полномочий взнос был разморожен, и к лету 2019 года Москва заплатила его полностью. Всего он составил 33 миллиона евро.

https://ria.ru/20210124/krym-1594358376.html

https://ria.ru/20210113/pase-1592907725.html

https://ria.ru/20201021/pase-1580799206.html

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мария мезенцева, украина, россия, парламентская ассамблея совета европы, в мире